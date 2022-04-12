Викрадений окупантами ексголова Херсонської ОДА досі не вийшов на зв’язок

На зв'язок з рідними Путілов до цього часу не вийшов

Озброєні солдати забрали Путілова з власної домівки 9 квітня вранці

Ексголова Херсонської облдержадміністрації Андрій Путілов, якого окупанти викрали 9 квітня, досі не вийшов на зв’язок. Путілов вже четверту добу перебуває у полоні російських військових, повідомляє кореспондент «Главкома».

Озброєні солдати забрали його з власної домівки 9 квітня вранці.

Андрій Путілов очолював Херсонську облдержадміністрацію з 2014 по 2016 рр.

Нині є керівником потужного металургійного підприємства, яке працює з провідними автомобільними корпораціями світу – Тойота, Фольксваген, Бош та іншими. На зв'язок з рідними він до цього часу не вийшов.

Нагадаємо, російські загарбники підступно викрадають посадових осіб на тимчасово окупованих територіях. 4 квітня вони взяли в полон голову Бехтерської громади, що на Херсонщині, Михайла Бурака.

Наразі у полоні перебувають: секретар Новокаховської міської ради Дмитро Васильєв, Таврійський міський голова Микола Різак, Голопристанський міський голова Олександр Бабич, староста Старої Збур’ївки Віктор Маруняк, голова Милівської ОТГ – Олег Яхнієнко.

Крім цього, окупанти викрали депутата Дніпровської райради Дмитра Афанасьєва та головного редактора видання «Нова Каховка Сіті» Олександра Грунька.

Як повідомлялося, не дочекавшись покори від херсонців, окупанти змінюють тактику. Агресори блокують евакуацію, крадуть гумдопомогу і викрадають активістів. Раніше рашисти викрали ще одного мера у Херсонській області.

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