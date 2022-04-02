Рашисти викрали ще одного мера у Херсонській області

З вечора 1 квітня відсутня інформація про його місцеперебування

Російські окупанти викрали мера Таврійська Миколи Різака у Херсонській області. Про це повідомляє «Суспільне. Херсон».

«Міського голову Таврійська Миколу Різака викрали російські військові, повідомила Таврійська міська територіальна громада. З вечора 1 квітня відсутня інформація про його місцеперебування. Вимоги військових до Різака також невідомі», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє рух «Чесно», від початку війни рашисти викрали щонайменше 13 голів громад з шести областей України. Цей список може бути неповним, оскільки ситуація постійно змінюється.

Нагадаємо, мер Приморська обміняв полоненого росіянами батька на себе. Із перших днів окупації Кошалевич публічно заявляв: «Приморськ – це Україна». Напередодні російські вороги викрали у Херсоні священника ПЦУ.