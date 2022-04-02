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    Події в Україні

    Рашисти викрали ще одного мера у Херсонській області

    Вимоги військових до Різака невідомі - Рашисти викрали ще одного мера у Херсонській області
    Вимоги військових до Різака невідомі
    фото з відкритих джерел

    З вечора 1 квітня відсутня інформація про його місцеперебування

    Російські окупанти викрали мера Таврійська Миколи Різака у Херсонській області. Про це повідомляє «Суспільне. Херсон».

    «Міського голову Таврійська Миколу Різака викрали російські військові, повідомила Таврійська міська територіальна громада. З вечора 1 квітня відсутня інформація про його місцеперебування. Вимоги військових до Різака також невідомі», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомляє рух «Чесно», від початку війни рашисти викрали щонайменше 13 голів громад з шести областей України. Цей список може бути неповним, оскільки ситуація постійно змінюється.

    Нагадаємо, мер Приморська обміняв полоненого росіянами батька на себе. Із перших днів окупації Кошалевич публічно заявляв: «Приморськ – це Україна». Напередодні російські вороги викрали у Херсоні священника ПЦУ.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина мер викрадення Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти викрали ще одного мера у Херсонській області