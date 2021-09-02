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    Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду

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    Суддя Верховного суду Василь Огурецький напередодні подав у відставку&nbsp; - Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду
    Суддя Верховного суду Василь Огурецький напередодні подав у відставку 
    Фото: Чесно

    Через заяви про відставку з початку 2021 року загалом звільнили 110 суддів

    Вища рада правосуддя сьогодні звільнила п’ятьох суддів. Серед них – двоє суддів Верховного суду Василь Огурецький та Світлана Вус. Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

    Раніше ці судді подали заяви про відставку.

    Відповідне рішення було ухвалено 2 вересня. Відповідно до нього Вища рада правосуддя вирішила звільнити:

    • з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Василя Огурецького;
    • з посади судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Світлану Вус.

    Окрім них, згідно з рішенням Вища рада правосуддя звільнили:

    • з посади судді Луганського апеляційного суду Володимира Гаврилюка;
    • з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Валерію Босюк;
    • з посади судді Малиновського районного суду Одеси Віктора Короя.

    Через заяви про відставку з початку 2021 року загалом звільнили 110 суддів.

    У серпні подав у відставку суддя Верховного Суду Микола Гусак. Він став п'ятим суддею ВСУ, який за останній рік подав у відставку. Всього у Верховному суді працює 190 суддів.

    До слова, у серпні президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи.

    Зазначимо, 20 липня Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні.

    До слова, Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

    Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

    14 липня Верховна Рада прийняла закон про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

    Згідно з ним, у складі Вищої ради правосуддя (ВРП) буде створено автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів, які будуть попередньо перевіряти подані на суддів скарги.

    Крім того, буде створено Етичну раду, яка перевірить всіх діючих членів ВРП і кандидатів на цю посаду. До неї увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів.

    Читайте також: Названа кількість скарг, поданих на суддів за пів року

    Теги: суддя Верховний Суд України правосуддя ВСУ Вища рада правосуддя
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    Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду