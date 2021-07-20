Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу

ВРП закликає нардепів не допустити розбалансування та колапсу судової влади в Україні

Вища рада правосуддя звернулася (ВРП) до народних депутатів України та президента України щодо необхідності доопрацювання законопроєкту № 5068 задля недопущення конституційної кризи та колапсу судової влади. Відповідне звернення оприлюднили на офіційному сайті ВРП.

Зазначається, що 20 липня Верховна Рада України збирається на позачергове засідання. До порядку денного включено, в тому числі, питання щодо скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону № 5068 (про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя).

У ВРП навели сім аргументів проти законопроєкту № 5068:

Неконституційність норм законопроєкту № 5068

14 липня 2021 року Парламент ухвалив законопроєкт № 5068 «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя», норми якого не відповідають Конституції України, висновкам Конституційного Суду України та міжнародним стандартам. Детальніше про це ВРП вказувала у консультативному висновку.

Фактично законопроєкт передає Етичній раді повноваження з накладення своєрідного «вето» на призначення особи через її недоброчесність, що надає владні повноваження та функції з контролю за суб’єктами формування Вищої ради правосуддя організації, що не наділена такими функціями і не має статусу органу державної влади.

Законопроєкт № 5068 не відповідає зобов’язанням України перед МВФ

Міжнародні зобов’язання, взяті Україною перед Міжнародним валютним фондом для отримання чергового траншу, не передбачають жодної необхідності порушення норм Конституції України.

Однією з вимог для отримання траншу від МВФ є реформування Вищої ради правосуддя, а також врегулювання інших питань та проведення необхідних реформ. Однак самі зобов’язання не передбачали що саме голос міжнародних експертів буде вирішальним під час вирішення кадрових питань формування органів судової влади України. Тобто вимогою було реформування ВРП, а не передача усієї влади міжнародникам.

Перекладання відповідальності за реформу на іноземців

Вища рада правосуддя вкотре наголошує, що неконституційні норми законопроєкту № 5068 перекладають відповідальність за перебіг та результати змін з громадян України та державних органів України на кількох іноземних експертів.

Міжнародні експерти не зможуть відповісти, у разі необхідності, перед українським законодавством чи народом України за проведені реформи, а Україна жодним чином не зможе контролювати на цих експертів.

Тобто міжнародні експерти при всій повноті влади, якою їх наділяє законопроєкт № 5068, не будуть нести жодної відповідальності за прийняті рішення, відзначають у ВРП.

Жоден суд, орган судової влади чи суддівська асоціація не підтримали законопроєкт № 5068

У 2021 році в межах Програми реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) проведено незалежне опитування суддів стосовно довіри до інституцій.

На запитання, чи є виправданим залучення представників громадськості до конкурсного добору суддів та кваліфікаційного оцінювання суддів, відповіли «категорично не погоджуюсь» 60% від загальної кількості опитуваних суддів, 18% суддів відповіли «і так, і ні». Тобто 78% опитаних вважають, що з кадровими питаннями у судовій владі можна впоратися без залучення додаткових експертів.

На запитання, чи було виправданим та позитивним кроком залучення міжнародних експертів до конкурсного добору суддів Вищого антикорупційного суду, «категорично не погоджуюсь» відповіли 41% опитаних суддів, 17% опитаних дали відповідь – «неоднозначно». Тобто 58% опитаних суддів вважають, що залучення міжнародних експертів не виправдало себе.

Рівень довіри суддів до громадських (неурядових) організацій найнижчий – до 14%.

Жоден з українських судів, органів судової влади, суддівських асоціацій не підтримали законопроєкт № 5068. Це може призвести до суцільного спротиву, оскільки при реформуванні судової гілки влади голос суддівської спільноти має бути вирішальним та врахованим першочергово.

При реформуванні ВРП ключовим має стати голос суб’єктів призначення

ВРП є колегіальним органом, суб’єктами призначення членів Ради є представники від суддів, адвокатів, прокурорів, науковців, Верховної Ради України та Президента України. Висловлення недовіри ВРП – це висловлення недовіри всім суб’єктам формування органу.

Норми законопроєкту № 5068 викликали значний спротив, але позиція та пропозиції професійної спільноти України були повністю проігноровані. Це може призвести до блокування з боку суб’єктів призначення процесів відбору членів ВРП, що, у свою чергу, заблокує процес формування ВРП та її роботу у подальшому, додають у ВРП.

Блокування роботи ВРП призведе до колапсу судової влади

Законом на ВРП покладено виконання більш ніж 20 функцій. У разі якщо ВРП припинить роботу, у судовій владі зупиняться усі ключові процеси. Це стосується фінансування, навантаження, ЄСІТС, забезпечення судів, представництва інтересів суддівського корпусу, звільнення та переведення суддів, міжнародного партнерства тощо. Також призупиниться виконання дисциплінарної функції, яку покладено на Дисциплінарні палати ВРП.

У разі якщо ВРП як ключовий орган судової влади припинить свою роботу, це може призвести до колапсу судової влади в цілому. Однак ця «судова реформа» жодним чином не розв’язує реальних проблем, які необхідно вирішувати у судах щодня. Насамперед це фінансування, кадровий дефіцит суддів та працівників апаратів судів, цифровізація судочинства, низькі заробітні плати працівників апаратів судів, жахливий матеріально-технічний стан багатьох судів у країні, стверджують у ВРП.

Зміна прізвищ – це «справжня судова реформа»?

Наразі ми бачимо, що запропоновані законопроєктом № 5068 зміни, які дехто називає «судовою реформою», жодним чином не вирішують поточні проблеми і тим більше не мають на меті концептуальні зміни.

Законопроєкт наділяє функцією здійснення тотального контролю міжнародників та експертів, які існуватимуть та діятимуть всупереч Конституції України та виконуватимуть функцію з «очищення» ВРП від діючих членів і в такий спосіб узурпують судову владу у країні.

Така «судова реформа» приречена на провал, скасування, призведе до втрати часу, грошей та безповоротної втрати довіри громадян до влади в Україні, насамперед судової, – резюмується у сьомому пуктті.

Таким чином Вища рада правосуддя закликає народних депутатів України переглянути ключові питання законопроєкту № 5068, які стосуються ролі міжнародних експертів у формуванні державних органів України.

«Вища рада правосуддя закликає не допустити розбалансування та колапсу судової влади в Україні та сподівається на формування ВККСУ та ВРП на засадах Конституції та законів України, відповідно до норм міжнародного права», – додали у пресслужбі ВРП.

Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

У середу, 14 липня, Верховна Рада прийняла закон про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Згідно з ним, у складі Вищої ради правосуддя буде створено автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів, які будуть попередньо перевіряти подані на суддів скарги.

Крім того, буде створено Етичну раду, яка перевірить всіх діючих членів ВРП і кандидатів на цю посаду. До неї увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів.

13 липня Рада ухвалила закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів із правками Зеленського.

Раніше президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.

ВККС – орган, відповідальний за відбір і кваліфікаційне оцінювання суддів, від якого залежить, хто стане новими суддями, а також які судді залишаться в судовій системі або будуть із неї викинуті.

ВРП, своєю чергою, ключовий орган в судовій системі, де ухвалюють остаточні рішення щодо призначення судді на посаду, притягнення до відповідальності або звільнення.