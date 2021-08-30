У відставку йдуть ще двоє суддів Верховного суду

Питання відставки Вус і Огурецького розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя у четвер

Судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Світлана Вус та Василь Огурецький подали у відставку. Відповідні заяви отримала Вища рада правосуддя. Про це йдеться у порядку денному засідання Вищої ради правосуддя.

Питання відставки Вус і Огурецького розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбудеться в четвер, 2 вересня.

Світлана Вус працює у Верховному суді вже 25 років – з 1996 року.

Василь Огурецький працює у Верховному суді з листопада 2017 року. До цього 22 роки обіймав посаду судді в Апеляційному суді Донецької області.

Нагадаємо, раніше суддя Микола Гусак подав у відставку з Верховного суду. Микола Гусак працює у Верховному суді з 2001 року. У 2017 році його включили до складу Першої Дисциплінарної палати. Крім того, з 2017 по 2019 рік суддя Гусак був членом Вищої ради правосуддя.

За останній рік це вже п'ятий суддя Верховного суду, який вирішив подати у відставку. Всього у Верховному суді працює 190 суддів.

До слова, у серпні президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Зазначимо, 20 липня Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні.

До слова, Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

14 липня Верховна Рада прийняла закон про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Згідно з ним, у складі Вищої ради правосуддя (ВРП) буде створено автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів, які будуть попередньо перевіряти подані на суддів скарги.

Крім того, буде створено Етичну раду, яка перевірить всіх діючих членів ВРП і кандидатів на цю посаду. До неї увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів.