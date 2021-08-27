Суддя Верховного суду Гусак подав у відставку

Микола Гусак працює у Верховному суді з 2001 року

Питання відставки Гусака розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбудеться 7 вересня

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Микола Гусак подав у відставку. Відповідну заяву отримала Вища рада правосуддя, йдеться у порядку денному Вищої ради правосуддя.

Питання відставки Гусака розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбудеться 7 вересня.

Микола Гусак працює у Верховному суді з 2001 року. У 2017 році його включили до складу Першої Дисциплінарної палати. Крім того, з 2017 по 2019 рік суддя Гусак був членом Вищої ради правосуддя.

За останній рік це вже п'ятий суддя Верховного суду, який вирішив подати у відставку. Всього у Верховному суді працює 190 суддів.

До слова, у серпні президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Зазначимо, 20 липня Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні.

До слова, Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

14 липня Верховна Рада прийняла закон про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Згідно з ним, у складі Вищої ради правосуддя (ВРП) буде створено автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів, які будуть попередньо перевіряти подані на суддів скарги.

Крім того, буде створено Етичну раду, яка перевірить всіх діючих членів ВРП і кандидатів на цю посаду. До неї увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів.