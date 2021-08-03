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    Президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи

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    Володимир&nbsp;Зеленський підписав пакет судових законів - Президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи
    Володимир Зеленський підписав пакет судових законів
    Фото: president.gov.ua

    Глава держави поставив підписи під документами щодо відновлення роботи ВККС та щодо порядку обрання (призначення) на посади членів ВРП

    Президент Володимир Зеленський у вівторок, 3 серпня, підписав закон, яким відновлюється робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

    Президент також підписав закони про зміни до деяких законів про порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльність дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, а також про внесення змін до ст. 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

    Зазначимо, 20 липня Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні.

    До слова, Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

    Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

    14 липня Верховна Рада прийняла закон про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

    Згідно з ним, у складі Вищої ради правосуддя буде створено автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів, які будуть попередньо перевіряти подані на суддів скарги.

    Крім того, буде створено Етичну раду, яка перевірить всіх діючих членів ВРП і кандидатів на цю посаду. До неї увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів.

    13 липня Рада ухвалила закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів із правками Зеленського.

    Раніше президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.

    ВККС – орган, відповідальний за відбір і кваліфікаційне оцінювання суддів, від якого залежить, хто стане новими суддями, а також які судді залишаться в судовій системі або будуть із неї викинуті.

    ВРП, своєю чергою, ключовий орган в судовій системі, де ухвалюють остаточні рішення щодо призначення судді на посаду, притягнення до відповідальності або звільнення.

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    Теги: судова реформа судова система закон Володимир Зеленський президент правосуддя Вища рада правосуддя
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    Президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи