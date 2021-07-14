Країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя

Посли заявили, що члени G7 готові підтримати перезавантаження Вищої ради правосуддя

Посли G7 вітають прийняття в середу, 14 липня, Верховною Радою закону про порядок призначення членів Вищої ради правосуддя. Про це сказано на сторінці послів у Twitter.

Посли заявили, що члени G7 готові підтримати перезавантаження Вищої ради правосуддя, в тому числі шляхом надання міжнародних експертів.

У повідомленні послів зазначено, що вони продовжують допомагати здійснювати судову реформу, яка покращує якість правосуддя для всіх українців.

Посли G7 привітали прийняття закону 5068, який закладає основи для всебічної реформи Вищої Ради Правосуддя (ВРП). Посли привітали уряд, парламентарів та громадянське суспільство, які зробили це можливим. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 14, 2021

У середу, 14 липня, Верховна Рада прийняла закон про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Згідно з ним, у складі Вищої ради правосуддя буде створено автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів, які будуть попередньо перевіряти подані на суддів скарги.

Крім того, буде створено Етичну раду, яка перевірить всіх діючих членів ВРП і кандидатів на цю посаду. До неї увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів.

13 липня Рада ухвалила закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів із правками Зеленського.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і подав свої пропозиції до документа.

ВККС – орган, відповідальний за відбір і кваліфікаційне оцінювання суддів, від якого залежить, хто стане новими суддями, а також які судді залишаться в судовій системі або будуть із неї викинуті.

ВРП, своєю чергою, ключовий орган в судовій системі, де ухвалюють остаточні рішення щодо призначення судді на посаду, притягнення до відповідальності або звільнення.