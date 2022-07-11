Вісім років тому Росія вперше відкрито атакувала Україну (фото, відео)

11 липня 2014 року росіяни відкрили вогонь по табору українських військових під Зеленопіллям

Внаслідок атаки росіян на Зеленопілля загинули 36 українських захисників

11 липня Україна вшановує пам’ять військовослужбовців, які загинули в цей день 2014 року під Зеленопіллям на Луганщині. Саме у цей день Росія вперше відкрито застосувала свої війська проти України та здійснила обстріл українських позицій зі своєї території.

Внаслідок атаки російських військ, які о 4:30 ранку з території РФ відкрили по табору українських військових під Зеленопіллям шквальний вогонь із реактивних систем залпового вогню «Град», загинуло 36 українських воїнів: шестеро прикордонників із 2-ї мотоманевреної групи Державної прикордонної служби та 30 військовослужбовців ЗСУ.

Ще близько сотні українських воїнів отримали поранення, зокрема тяжкі. Під час евакуації поранених загинув ще один прикордонник, солдат Павло Лазаренко – евакуаційна колона потрапила у ворожу засідку.

До складу батальйонної тактичної групи ЗСУ, обстріляної російськими військами під Зеленопіллям, входили бійці підрозділів 24-ї бригади, 72-ї обмр та першого батальйону 79-ї бригади.

Атака під Зеленопіллям була першим масованим застосуванням регулярних військ РФ проти Збройних сил України, які відтоді стали систематичними.

«Вісім років тому Росія вперше атакувала Україну ракетами. Під ворожий удар у 2014-му потрапило Зеленопілля. З того моменту обстріли ворога не припинялися. Від російських ракет загинуло сотні цивільних та тисячі військових України. Але за зруйновані життя українців, за кожну випущену ракету росіянам прийде розплата», – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкульті та оприлюднили сюжет про атаку Росії на Зеленопілля.

Нагадаємо, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові станом на 11 липня від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували вже близько 37 400 окупантів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

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