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    Події в Україні

    Атака на Миколаїв: голова ОВА розповів подробиці

    Внаслідок обстрілів поранено одну людину&nbsp; - Атака на Миколаїв: голова ОВА розповів подробиці
    Внаслідок обстрілів поранено одну людину 
    фото ілюстративне

    Рашисти випустили шість ракет

    У понеділок, 11 липня, близько 4:00 Миколаїв потрапив під ракетний обстріл. Відомо про одного пораненого цивільного. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім в Telegram.

    «Зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. На зараз відомо про шість ракет. Попередньо без жертв (один поранений)», – написав Кім.

    Крім цього, рашисти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони області.

    Раніше соціальні мережі стверджували, що по Миколаєву було випущено не менше дев'яти ракет.

    Як повідомлялося, на світанку 11 липня у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи.

    Згодом стало відомо, що росіяни поцілили ракетою в шестиповерховий житловий будинок в центрі Харкова. Станом на 04:30 рятувальники вже витягнули з-під завалів літню жінку.

    Нагадаємо, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Атака на Миколаїв: голова ОВА розповів подробиці