Атака на Миколаїв: голова ОВА розповів подробиці

Рашисти випустили шість ракет

У понеділок, 11 липня, близько 4:00 Миколаїв потрапив під ракетний обстріл. Відомо про одного пораненого цивільного. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім в Telegram.

«Зранку, 11 липня, у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється. На зараз відомо про шість ракет. Попередньо без жертв (один поранений)», – написав Кім.

Крім цього, рашисти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони області.

Раніше соціальні мережі стверджували, що по Миколаєву було випущено не менше дев'яти ракет.

Як повідомлялося, на світанку 11 липня у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що росіяни поцілили ракетою в шестиповерховий житловий будинок в центрі Харкова. Станом на 04:30 рятувальники вже витягнули з-під завалів літню жінку.

Нагадаємо, триває 138-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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