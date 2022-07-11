  1. Головна
  2. Новини
  3. Окупанти обстріляли Бахмут запальними снарядами (відео)
рус
    Новини

    Окупанти обстріляли Бахмут запальними снарядами (відео)

    Після &laquo;прильотів&raquo; зайнялися пожежі - Окупанти обстріляли Бахмут запальними снарядами (відео)
    Після «прильотів» зайнялися пожежі
    скріншот із відео

    Павло Кириленко зазначив, що згоріли сім приватних будинків

    Російські військові обстріляли Бахмут. Населений пункт накрили запальними снарядами, внаслідок чого спалахнули пожежі. Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    За його словами, через запальні снаряди згоріли сім будинків. На місці інциденту працювали рятувальники ДСНС.

    «Росія цілеспрямовано знищує наші міста та села й винищує мирне населення», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, окупанти гатили по Донеччині: двоє загиблих (фото).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ДСНС війна Донеччина військові рятувальники Україна населення Павло Кириленко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли Бахмут запальними снарядами (відео)