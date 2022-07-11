Окупанти обстріляли Бахмут запальними снарядами (відео)

Павло Кириленко зазначив, що згоріли сім приватних будинків

Російські військові обстріляли Бахмут. Населений пункт накрили запальними снарядами, внаслідок чого спалахнули пожежі. Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, через запальні снаряди згоріли сім будинків. На місці інциденту працювали рятувальники ДСНС.

«Росія цілеспрямовано знищує наші міста та села й винищує мирне населення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти гатили по Донеччині: двоє загиблих (фото).

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