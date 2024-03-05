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Віталій Герсак пропонує Україні перейняти американський досвід ветеранської політики

Дарія Демяник
glavcom.ua
Віталій Герсак пропонує Україні перейняти американський досвід ветеранської політики
Віталій Герсак, голова ГО «Вільні та Вірні» розповів деталі про проєкт
фото: Катерина Одарченко/Facebook

Українські та американські організації запустили спільний проєкт, який має на меті поліпшити якість життя ветеранів в Україні

Україна стикається з масштабними викликами, пов’язаними з реалізацією ветеранської політики в Україні, та не може відкладати їх вирішення. Таку думку висловив експерт Олег Золотарьов у своєму пості у Facebook.

Експерт розповів про участь у конференції «Дієва ветеранська політика для України: міжнародний досвід та план дій». На цій конференції він познайомився з ініціативою ветерана АТО, голови ГО «Вільні та вірні» Віталія Герсака, який запропонував адаптувати американський досвід ветеранської політики до українських реалій.

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«Я переконаний у тому, що нам є чого повчитись у міжнародних партнерів, коли йдеться про засадничі принципи ветеранської політики. Нам потрібно забезпечити повноцінний доступ всіх ветеранів війни до медичних, психологічних та соціальних послуг та реінтегрувати їх у цивільне життя, щоб не втратити їхній потенціал», – написав Золотарьов.

Він додав, що ця робота не обмежиться рамками одної конференції, а триватиме надалі задля розробки Плану дій з адаптації досвіду США у сфері ветеранської політики до українських реалій та Аналітичного звіту для Конгресу США по цьому питанню. Результати будуть представлені у квітні на черговій міжнародній зустрічі у Вашингтоні.

Нагадаємо, 29 лютого у Києві та Вашингтоні відбулась конференція «Дієва ветеранська політика для України: міжнародний досвід та план дій». Її організаторами виступили ГО «Вільні та вірні» в партнерстві з Інститутом демократії та розвитку «Політа», ГО «US-Ukrainian Activists» та Го «Біла стрічка Україна».

Теги: політика Україна

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