Віталій Герсак пропонує Україні перейняти американський досвід ветеранської політики

Українські та американські організації запустили спільний проєкт, який має на меті поліпшити якість життя ветеранів в Україні

Україна стикається з масштабними викликами, пов’язаними з реалізацією ветеранської політики в Україні, та не може відкладати їх вирішення. Таку думку висловив експерт Олег Золотарьов у своєму пості у Facebook.

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Експерт розповів про участь у конференції «Дієва ветеранська політика для України: міжнародний досвід та план дій». На цій конференції він познайомився з ініціативою ветерана АТО, голови ГО «Вільні та вірні» Віталія Герсака, який запропонував адаптувати американський досвід ветеранської політики до українських реалій.

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«Я переконаний у тому, що нам є чого повчитись у міжнародних партнерів, коли йдеться про засадничі принципи ветеранської політики. Нам потрібно забезпечити повноцінний доступ всіх ветеранів війни до медичних, психологічних та соціальних послуг та реінтегрувати їх у цивільне життя, щоб не втратити їхній потенціал», – написав Золотарьов.

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Він додав, що ця робота не обмежиться рамками одної конференції, а триватиме надалі задля розробки Плану дій з адаптації досвіду США у сфері ветеранської політики до українських реалій та Аналітичного звіту для Конгресу США по цьому питанню. Результати будуть представлені у квітні на черговій міжнародній зустрічі у Вашингтоні.

Нагадаємо, 29 лютого у Києві та Вашингтоні відбулась конференція «Дієва ветеранська політика для України: міжнародний досвід та план дій». Її організаторами виступили ГО «Вільні та вірні» в партнерстві з Інститутом демократії та розвитку «Політа», ГО «US-Ukrainian Activists» та Го «Біла стрічка Україна».