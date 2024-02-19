Санкції працюють? Поточні втрати Росії

Роскосмосу не вдалося виконати державний план щодо космічних пусків у 2023 році

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

•1•

Центробанк рф визнав, що санкції працюють та спрогнозував падіння російського експорту цього року.

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В оновленому прогнозі, представленому 16 лютого, Центробанк росії очікує цього року експорт товарів у розмірі $414 млрд.

Це на 6,4%, або $27 млрд менше, ніж у попередньому, жовтневому прогнозі ($441 млрд) і на $10 млрд менше, ніж торік ($424 млрд).

Експорт наприкінці минулого року скоротився за рахунок як цін, так і обсягів, і свою роль у цьому відіграли додаткові складнощі у проведенні зовнішньоторговельних операцій щодо розрахунків та логістики.

Російський експорт без іноземних інвестицій став основним джерелом валюти росії.

•2•

Російський роскосмос провалив програму космічних пусків.

Роскосмосу не вдалося виконати державний план щодо космічних пусків у 2023 році.

За рік космічна держкорпорація здійснила 19 пусків – на 3 менше, ніж у перший рік війни.

Поточні результати «Роскосмосу» стали чи не найгіршими в сучасній історії Росії: менше запусків (16) держкорпорація здійснювала лише одного разу – 2020 року, на тлі пандемії та «локдауну».

У той же час, США здійснили 108 пусків минулого року. Китай випередив росію більш ніж утричі: минулого року він здійснив 63 запуски.

•3•

Банки ОАЕ почали закривати рахунки росіянам.

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Наразі банки в ОАЕ припинили приймати гроші з росії та не проводять платежі у зворотний бік через побоювання вторинних санкцій США.

•4•

У росії, попри санкції, зростає виробництво винищувачів Су-35.

Москві вдалося імпортувати критично важливі компоненти на суму близько 1,2 млрд доларів через країни-посередники.

Попри західні санкції, що обмежують постачання мікросхем і деталей для напівпровідників, росія, схоже, здатна зберегти, а можливо, і збільшити виробництво своїх передових винищувачів Су-35.

Як повідомляє чеський інформаційний центр НАТО, кількість літаків на заводі «Сухого» у Комсомольську-на-Амурі зросла до 29 машин у жовтні 2023 року.

Такі дані наводяться на основі ексклюзивних супутникових знімків російського підприємства, які були надані фахівцями технологічної компанії SpaceKnow. Вони використовували свій унікальний додаток IMINT, який за допомогою штучного інтелекту аналізує події, що відбуваються на великих територіях.

•5•

У США пропонують визнати рф спонсором тероризму.

Американські сенатори знову заговорили про визнання росії державою-спонсором тероризму після вбивства Навального.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що хоче домогтися визнання росії державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Алєксєя Навального.

•6•

Боррель анонсував санкції ЄС проти Кремля за смерть Навального.

Голова дипломатії Євросоюзу заявив, що розглядається варіант покрити обмеженнями пенітенціарну систему росії.

Країни-члени ЄС запропонують запровадити санкції проти Кремля за смерть Олексія Навального, який помер у російській в'язниці.

Пакет може бути названий ім'ям російського опозиційного політика. При цьому він наголосив, що найбільшу відповідальність несе путін.

•7•

Латвія стала основним постачальником віскі та вина до росії.

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Латвія забезпечила три чверті всіх постачань віскі до росії з Європи.

Крім того, країна обігнала всіх, включаючи Італію з продажу вина.

Латвія перетворилася на хаб, через який великі алкогольні компанії надсилають продукцію до росії. Також латвійські компанії беруть на себе оформлення документів.

Торговий оборот Латвії з росією у 2023 році перевищив 1,1 млрд євро.

•8•

Казахстан у 2023 році збільшив експорт нафти та газоконденсату на європейський ринок, включаючи Туреччину та Ізраїль, на 19%.

Санкції Євросоюзу різко обмежили експорт російської нафти до Європи, що дозволило виробникам із Казахстану наростити постачання до цього регіону, скоротивши відвантаження до Азії.

Зростання експорту до Європи відбувалося на тлі загального збільшення видобутку (+7%) та експорту нафти та газоконденсату (+10%) у 2023 році щодо 2022-го.

•9•

Polymetal International – виробник дорогоцінних металів з активами у рф і Казахстані, домовився про продаж російського бізнесу, що знаходиться під санкціями США.

Polymetal International у серпні минулого року завершив переїзд із Джерсі до Астани, щоб зняти санкційні ризики з казахстанського бізнесу та полегшити відділення російських активів.

Після введення Вашингтоном у травні 2023 року блокуючих санкцій проти російського підрозділу компанії у рф золотовидобувач вибрав його продаж.

•10•

Санкційні погрози США обмежили торгівлю між Туреччиною та рф.