Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо агросектору – ЗМІ

Анджей Шейна зазначив, що виняток стосуватиметься «всього, що тільки можливо, як із «Зеленої угоди», так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн»

Анджей Шейна: «Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС»

Польща зараз веде неофіційні переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення польських фермерів від деяких положень європейської «Зеленої угоди». Про це розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, передає Onet.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У програмі на радіо ZET заступника міністра запитали про те, чи правдиві чутки, що Варшава веде непублічні переговори з Єврокомісією про звільнення від деяких положень «Зеленої угоди», оскільки польський сільськогосподарський ринок є найближчим до України, на що той відповів ствердно.

Анджей Шейна зазначив, що це стосуватиметься «всього, що тільки можливо, як із «Зеленої угоди», так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра, якщо це займе занадто багато часу, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокаду кордонів та мита в односторонньому порядку», – сказав Шейна.

Нагадаємо, що Україна й Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу.

До слова, тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу й у зворотному напрямку.

Як повідомлялося, Євросоюз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, польські фермери зрозуміли, що їхні протести сприяють російським спецслужбам у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками.