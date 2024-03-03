Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо агросектору – ЗМІ
Анджей Шейна: «Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС»
Польща зараз веде неофіційні переговори з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення польських фермерів від деяких положень європейської «Зеленої угоди». Про це розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, передає Onet.
У програмі на радіо ZET заступника міністра запитали про те, чи правдиві чутки, що Варшава веде непублічні переговори з Єврокомісією про звільнення від деяких положень «Зеленої угоди», оскільки польський сільськогосподарський ринок є найближчим до України, на що той відповів ствердно.
Анджей Шейна зазначив, що це стосуватиметься «всього, що тільки можливо, як із «Зеленої угоди», так і з напливу продуктів, які спричиняють постійний збій на ринку однієї або більшості країн».
«Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра, якщо це займе занадто багато часу, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокаду кордонів та мита в односторонньому порядку», – сказав Шейна.
Нагадаємо, що Україна й Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу.
До слова, тисячі польських вантажівок з російською агропродукцією їздять через Білорусь в Польщу й у зворотному напрямку.
Як повідомлялося, Євросоюз має намір посилити перевірки дотримання домовленостей під час ввезення зерна з України.
До слова, польські фермери зрозуміли, що їхні протести сприяють російським спецслужбам у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі між українцями та поляками.
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