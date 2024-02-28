В яких областях найбільше та найменше зросла зарплата: інфографіка

За два роки повномасштабної війни середня зарплата зросла на 30%

Наразі найвища заробітна плата зафіксована у Київській області

Від початку повномасштабного вторгнення майже рік середня зарплата в Україні не змінювалася і становила 15 тис грн. Лише в січні 2023 року цей показник почав зростати і за останні два роки середня зарплата збільшилася на 30%, про що свідчать результати дослідження Work.ua.

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Зазначається, що за два роки повномасштабної війни середня зарплата зросла у кожній області.

«Цікаво, що в абсолютних цифрах найвищі доходи мають мешканці Київщини, однак тут зростання зарплат є найповільнішим», – розповіли автори дослідження.

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Як показують результати дослідження, найбільше середня зарплата зросла в Херсонській області – на 82%. Також великий показник у Донецькій – 59%, Закарпатській – 58%, Чернівецькій та Івано-Франківській областях – по 44%.

Найменше зростання зафіксовано в Київській – 20%, Одеській – 23% та Полтавській областях – 29%.

До слова, українці готові перенавчатися та перепрофілюватися для того, щоб заробляти більше і бути корисними у відновленні країни. Серед опитаних 49% громадян готові змінити професію та працювати «руками», якщо виникнуть складнощі у працевлаштуванні. 54% респондентів заявили, що готові здобувати нові професії.

Раніше повідомлялося, що у рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників та сфери ІТ) лідирують військовослужбовці – їм пропонують від 20 тис. грн до 125 тис. грн – в Україні зросла середня заробітна плата. Водночас найменші зарплати (до 10 тис. грн) отримують гардеробники, консьєржі, прибиральники, санітари.