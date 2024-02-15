Масована атака на Україну, США заявили про серйозну загрозу нацбезпеці: головне за ніч

15 лютого в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів російських загарбників зі стратегічної авіації

Члени розвідувального комітету Палати представників США отримали інформацію про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язаною з Росією. У ніч проти 15 лютого у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів російських загарбників зі стратегічної авіації. Вибухи пролунали у багатьох містах. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Україну

Уранці 15 лютого у Львові пролунали гучні вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє міський голова Андрій Садовий.

«У Львові чутно звуки вибухів. Загроза досі зберігається. Будьте як мінімум в коридорі», – зазначив він.

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Перед цим вибухи пролунали у Дніпрі та Запоріжжі під час російської ракетної атаки. Звуки вибухів у Дніпрі було чути близько 06:15. Через приблизно десять хвилин у місті пролунали повторні вибухи.

Крім того, у Запоріжжі також прогриміли вибухи через ворожу ракетну атаку. Їх також було кілька у проміжку приблизно семи хвилин.

Раніше повідомлялося, що у Києві пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона. Також у Київській області через російську ракетну атаку працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

По всій країні була оголошена повітряна тривога через запуск «Калібрів» з Чорного моря та запуск ракет з російських бомбардувальників Ту-95мс. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку столиці. Загалом повітряна тривога через ракету атаку оголошена по всій Україні.

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Як повідомлялося, у ніч проти 15 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Унаслідок атаки є жертва.

Глава МЗС Естонії зробив заяву щодо вступу України до НАТО

Естонія сподівається отримати чіткі сигнали для України щодо можливості вступу до НАТО на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні влітку 2024 року. Про це заявив голова МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає ERR.

«Ми повинні виступати за активний прогрес у питанні вступу України до НАТО. Ми не можемо застрягти на кроках, узгоджених у Вільнюсі», – заявив Цахкна.

Маргус Цахкна також зауважив, що Україну необхідно підтримувати під час європейської інтеграції. Міністр закордонних справ Естонії зазначив, що Україні необхідно якнайшвидше отримати переговорні рамки, щоб вона могла швидко рухатися вперед.

«Ми також працюємо над тим, щоб зробити використання заморожених активів ще більш важливим питанням на рівні Європейського Союзу, і, за прикладом Естонії, використовувати не лише прибутки від управління замороженими активами, але й самі активи. Україна має відбудовуватися за рахунок цих коштів вже зараз», – підкреслив він.

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Путін знайшов винних у продовженні війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що війна нібито закінчилася ще 2022 року, якби Україна під час переговорів не послухала тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та підписала б угоди з Москвою. Про це Путін сказав в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

«Чому Захід зайняв таку позицію? Я маю на увазі англо-саксонський світ, тому що пан Джонсон не міг приїхати сам, за особистою ініціативою, без консультацій із Вашингтоном. Він виклав позицію, що потрібно воювати з Росією до переможного кінця і завдати Росії стратегічної поразки. Мабуть, вони розраховували на такий результат», – заявив російський диктатор.

За словами Путіна, голова фракції у Верховній Раді Давид Арахамія, який 2022 року очолював українську делегацію на переговорах, сам нібито сказав, що рішення не підписувати договір із Москвою було ухвалено на прохання Джонсона.

«Він (Давид Арахамія – ред.) же сказав, що якби ми пішли на повне виконання тих домовленостей, які виникли в Стамбулі, війна б півтора року тому вже припинилася», – сказав президент РФ.

Трамп буде домагатися переговорів України з РФ у разі перемоги на виборах

У разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року, Дональд Трамп планує вести переговори між Україною та Російською Федерацією, що може переформатувати десятиліття американської політики, розколе оборонний альянс і послабить союзників в Азії, зокрема Тайвань. Про це повідомляє Bloomberg.

Один з радників потенційного кандидата від республіканців вказав, що обіцянка припинити військову допомогу США може стимулювати переговорний процес з Україною, тоді як можливе збільшення американської допомоги може вплинути на Росію, змусивши її до більш агресивних дій у відповідь.

За словами джерел видання, радники Трампа обговорюють питання про те, як «посадити за стіл переговорів» президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Один із радників зазначив, що обіцянки припинити надання військової допомоги Києву, можуть підштовхнути Київ розпочати переговори з агресором.

Крім того, серед можливих кроків у разі обрання Трампа, його союзники назвали по-суті створення дворівневого альянсу НАТО, де стаття 5 Статуту, яка вимагає колективного захисту будь-якого члена, що зазнав нападу, буде застосовуватися лише щодо країн, які досягли певного рівня витрат на оборону. Деякі члени команди лідера республіканців, виступають за нові обсяги відрахувань на потреби НАТО від країн, що відстають у розвитку.

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Зазначається, що якщо ці ініціативи будуть реалізовані, вони переформатують десятиліття політики США, розірвуть оборонний альянс, який формував європейську безпеку з часів «холодної війни», і серйозно занепокоять союзників в Азії щодо зобов'язань Вашингтона протистояти Китаю.

Зокрема, нещодавно у Пекіні припустили, що в разі обрання президентом США, Трамп може припинити підтримку Тайваню з боку США, що підвищить загрозу вторгнення Китаю на острів. Видання нагадало, що в липні минулого року, Трамп уникнув відповіді, чи буде він захищати Тайвань у разі нападу Китаю.

Білий дім прокоментував заяви Трампа щодо надання позик замість допомоги іншим країнам

Використання позик як засобу допомоги іншим країнам може служити інструментом підтримки, але у разі збройного протистояння зовнішній агресії, як у випадку з Україною, та виділення гуманітарної допомоги необхідне пряме фінансування. Так прокоментував заяви експрезидента США Дональда Трампа радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає «Укрінформ».

«У зовнішній допомозі може бути місце для позик, і воно існувало впродовж тривалого часу. Однак існує низка категорій іноземної допомоги, де такий підхід не має сенсу», – зауважив Салліван.

У цьому контексті Салліван звернув увагу на приклад України, яка продовжує боротися за своє виживання, і де необхідно забезпечити, щоб економіка залишалася на плаву. У такій ситуації розмови про позики, на відміну від прямого фінансування, «лише погіршать економічні проблеми країни», зазначив Салліван. При цьому він підкреслив, що сильніша й безпечніша Україна «є фундаментальним інтересом національної безпеки Сполучених Штатів».

Крім того, за його словами, розмови про позики недоречні у питаннях гуманітарної допомоги.

«Спробуйте сказати палестинській матері в Газі, що для того, аби отримати ліки, їй треба взяти позику. Гуманітарна допомога в кращих двопартійних традиціях США ніколи не була позикою», – наголосив радник президента США.

«Тож, чи стверджують Дональд Трамп і Ліндсі Грем, що ми маємо надавати ці гроші лише як позику, і що меморандум про розуміння, який підтримувався двома партіями протягом десяти років, тепер має бути перетворений на кредит?» – зауважив Салліван.

При цьому він висловив переконання, що і Трамп, і його прибічники дотримуються іншого підходу в ізраїльському питанні.

США заявили про серйозну загрозу нацбезпеці, пов’язану з Росією

Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів. Про це повідомляє ABC News.

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Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван і провідні законодавці в Конгресі в середу спробували пом'якшити занепокоєння громадськості після того, як голова комітету Палати представників із розвідки попередив про загрозу національній безпеці, пов'язану з дестабілізуючим іноземним військовим потенціалом.

Джерела зазначають, що розвіддані США стосуються бажання Росії розмістити ядерну зброю в космосі. Йдеться не про те, щоб скинути ядерну зброю на Землю, а, скоріше, про її можливе використання проти супутників.

Повідомляється, що ця тема є тривожною і дуже делікатною. Не зачіпаючи цю тему безпосередньо, кілька членів Конгресу швидко назвали проблему серйозною, не викликавши при цьому суспільної тривоги.

«Ми збираємося працювати разом над вирішенням цього питання, як ми займаємося всіма делікатними питаннями, які засекречені», – заявив спікер Палати представників Майк Джонсон журналістам.

Член палати представників Джим Хаймс, демократ із Коннектикуту і високопоставлений член комітету з розвідки Палати представників, повторив це у своїй власній заяві, назвавши попередження «значним», але «не приводом для паніки».

«Що стосується того, чи можна розсекретити більше інформації з цього питання, це варте обговорення, але це не та дискусія, яку слід вести публічно», – сказав Хаймс.

Масштабна пожежа на нафтобазі у Курській області РФ

У ніч проти 15 лютого у Курському районі РФ) сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника.

У мережі з'явилась інформація про потужну пожежу під Курськом близько опівночі. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

Згодом губернатор Курської області Роман Старовойт пояснив інцидент. Російський чиновник стверджує, що відбулася атака дрона в регіоні, внаслідок чого і сталася пожежа на нафтобазі. Вину за подію він традиційно покладає на Україну.

«Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі стався спалах на нафтобазі», – йдеться в його дописі.

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Також Старовойт заявляє що попередньо постраждалих немає.

«Усі спецслужби зараз працюють на місці», – додав чиновник.