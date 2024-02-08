Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні
Повторний перегляд документа відбудеться 8 лютого о 19:00 (за Києвом)
фото з відкритих джерел

До голосування за Великий пакет було опубліковано текст документа, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню 

Сенат США у четвер, 8 лютого, повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, але вже без міграційної реформи. Про це розповіла посол України у США Оксана Маркарова.

За її словами, великий пакет, що включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та міграційну реформу, очікувано не було підтримано через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

«Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа «на заміну», який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню», – пояснила Оксана Маркарова.

Сенат підтримав процедурне рішення, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті «чистого» законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього потрібно буде 60 голосів.

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер о 19:00 (за Києвом).

Нагадаємо, Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні. Проти прискореного подальшого розгляду законопроєкту, висловилось 50 американських сенаторів. Так, законопроєкт не набрав потрібних 60 голосів.

Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців після того, як Сенат заблокував двопартійну угоду щодо кордону та пакет зовнішньої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. 

Раніше Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Як повідомлялося, лідер сенатської більшості Конгресу США Чак Шумер планує вилучити двопартійну угоду про безпеку кордонів із законопроєкту про надзвичайні оборонні витрати і винести на розгляд Сенату 7 лютого лише розгляд пакета фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, а також гуманітарної допомоги Україні і Сектору Гази.

Читайте також:

Теги: посол фінансування Україна Сенат США Оксана Маркарова законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Білий дім озвучив мету зустрічі Байдена з лідерами Конгресу
17 сiчня, 22:30
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Вибухи у Підмосков'ї, зустріч Байдена з лідерами Конгресу: головне за ніч
18 сiчня, 06:50
Майже чотири місяці дебати ведуться про південний кордон США, а не про допомогу Україні
Допомога Україні. Курт Волкер пояснив, чому американські політики хочуть, але не можуть
29 сiчня, 11:59
Посли ЄС підтримали використання заморожених активів РФ на користь України
Посли ЄС підтримали використання заморожених активів РФ на користь України
29 сiчня, 22:20
США озброюватиме Фінляндію по-максимуму
США відправлять Abrams та винищувачі F-35 до кордону з Росією? Прогноз американських експертів
11 сiчня, 08:37
Медведєв визнав існування держави Україна
Про що свідчить остання заява Медведєва щодо України: аналіз ISW
18 сiчня, 07:36
Одним із пріоритетів ГУР стане руйнування логістики окупаційної армії РФ на тимчасово окупованому півострові
Керівник української розвідки анонсував нові удари по росіянах у Криму
19 сiчня, 19:57
Глава МЗС України Дмитро Кулеба (праворуч) та міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 26 січня: повний список
26 сiчня, 21:57
Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time
Зеленський йде на ризики, щоб переламати хід війни − Time
30 сiчня, 08:19

Політика

Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні
Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні
Білий дім назвав інтерв’ю Карлсона з Путіним непотрібним
Білий дім назвав інтерв’ю Карлсона з Путіним непотрібним
Байден прокоментував провал голосування за допомогу Україні
Байден прокоментував провал голосування за допомогу Україні
Сенат США провалив голосування за допомогу Україні
Сенат США провалив голосування за допомогу Україні
Євросоюз розпочав скринінг молдовського законодавства
Євросоюз розпочав скринінг молдовського законодавства
«Прильот» по Білгороду та пожежа в Іжевську: Telegram-канали повідомляють про «бавовну» в містах РФ
«Прильот» по Білгороду та пожежа в Іжевську: Telegram-канали повідомляють про «бавовну» в містах РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
46K
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
43K
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
27K
Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
13K
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
11K
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід

Новини

День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Вчора, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
6 лютого, 16:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua