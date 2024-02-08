Сенат США перегляне законопроєкт про допомогу Україні

До голосування за Великий пакет було опубліковано текст документа, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню

Сенат США у четвер, 8 лютого, повторно перегляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, але вже без міграційної реформи. Про це розповіла посол України у США Оксана Маркарова.

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За її словами, великий пакет, що включає допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та міграційну реформу, очікувано не було підтримано через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.

«Саме тому ще до голосування за Великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документа «на заміну», який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню», – пояснила Оксана Маркарова.

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Сенат підтримав процедурне рішення, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляд по суті «чистого» законопроєкту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього потрібно буде 60 голосів.

Повторний перегляд документа, але вже без міграційної реформи, відбудеться у Сенаті у четвер о 19:00 (за Києвом).

Нагадаємо, Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні. Проти прискореного подальшого розгляду законопроєкту, висловилось 50 американських сенаторів. Так, законопроєкт не набрав потрібних 60 голосів.

Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців після того, як Сенат заблокував двопартійну угоду щодо кордону та пакет зовнішньої допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

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Раніше Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Як повідомлялося, лідер сенатської більшості Конгресу США Чак Шумер планує вилучити двопартійну угоду про безпеку кордонів із законопроєкту про надзвичайні оборонні витрати і винести на розгляд Сенату 7 лютого лише розгляд пакета фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, а також гуманітарної допомоги Україні і Сектору Гази.