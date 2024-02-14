На 96-му році життя померла мати Бориса Нємцова

Матір пережила свого сина на 9 років

У віці 95 років померла мати покійного політика Бориса Нємцова Діна Яківна Нємцова (дівоче прізвище Ейдман). Про це повідомила її онука, пише Telegram-канал Brief.

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Ейдман народилася 2 березня 1928 року. Була педіатром за фахом, а також мала звання заслуженого лікаря Росії. Що стало причиною смерті, не вказується. Матір пережила свого сина на 9 років.

Сам Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року у Москві на Великому Москворецькому мосту. П'ятеро людей у цій справі засудили до позбавлення волі на строк від 11 до 20 років. Адвокат Жанни Нємцової Вадим Прохоров заявляв наприкінці 2021 року, що замовників убивства досі не встановили.

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Політичну діяльність Борис Нємцов розпочав із отримання посади губернатора Нижегородської області у 1991 році. Після двох термінів Нємцов перейшов працювати в уряд Росії. Був міністром палива та енергетики, 1997 року став першим заступником голови уряду, входив до Ради безпеки Російської Федерації.

Нагадаємо, у 2020 році устолиці Чехії площу біля посольства Росії перейменували на честь Нємцова. У заяві міської влади чеської столиці зазначається, що таке «рішення є актом солідарності з російською опозицією».

«Цим жестом Прага приєднується до інших мегаполісів, які у такий спосіб вказують на важку політичну ситуацію в сучасній Росії», – йдеться у заяві.

Стало відомо про оприлюднення нових деталей щодо убивства Нємцова. Як повідомляють розслідувачі, посилаючись на дані з бази бронювання квитків, за Нємцовим з травня 2014 року по лютий 2015 року слідували, як мінімум, троє ймовірних співробітники ФСБ – «Валерій Сухарєв», «Дмитро Сухінін» та «Олексій Кривощоков».

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Офіційне розслідування у справі вбивства Нємцова покладалося на експертизи Інституту криміналістики ФСБ, з яким безпосередньо був пов'язаний один із переслідувачів Нємцова.