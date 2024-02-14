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На 96-му році життя померла мати Бориса Нємцова

Катерина Іванова
glavcom.ua
На 96-му році життя померла мати Бориса Нємцова
Діна Нємцова на святкуванні дня народження сина Бориса Нємцова
фото з відкритих джерел

Матір пережила свого сина на 9 років

У віці 95 років померла мати покійного політика Бориса Нємцова Діна Яківна Нємцова (дівоче прізвище Ейдман). Про це повідомила її онука, пише Telegram-канал Brief.

Ейдман народилася 2 березня 1928 року. Була педіатром за фахом, а також мала звання заслуженого лікаря Росії. Що стало причиною смерті, не вказується. Матір пережила свого сина на 9 років. 

Сам Нємцов був застрелений 27 лютого 2015 року у Москві на Великому Москворецькому мосту. П'ятеро людей у цій справі засудили до позбавлення волі на строк від 11 до 20 років. Адвокат Жанни Нємцової Вадим Прохоров заявляв наприкінці 2021 року, що замовників убивства досі не встановили.

Політичну діяльність Борис Нємцов розпочав із отримання посади губернатора Нижегородської області у 1991 році. Після двох термінів Нємцов перейшов працювати в уряд Росії. Був міністром палива та енергетики, 1997 року став першим заступником голови уряду, входив до Ради безпеки Російської Федерації.

Нагадаємо, у 2020 році устолиці Чехії площу біля посольства Росії перейменували на честь Нємцова. У заяві міської влади чеської столиці зазначається, що таке «рішення є актом солідарності з російською опозицією».

«Цим жестом Прага приєднується до інших мегаполісів, які у такий спосіб вказують на важку політичну ситуацію в сучасній Росії», – йдеться у заяві.

Стало відомо про оприлюднення нових деталей щодо убивства Нємцова. Як повідомляють розслідувачі, посилаючись на дані з бази бронювання квитків, за Нємцовим з травня 2014 року по лютий 2015 року слідували, як мінімум, троє ймовірних співробітники ФСБ – «Валерій Сухарєв», «Дмитро Сухінін» та «Олексій Кривощоков».

Офіційне розслідування у справі вбивства Нємцова покладалося на експертизи Інституту криміналістики ФСБ, з яким безпосередньо був пов'язаний один із переслідувачів Нємцова.

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Теги: політика адвокат Борис Нємцов розслідування Telegram опозиція Прага

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