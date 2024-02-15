Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Знищення російського судна «Цезар Куніков»: Держдеп США відзначив креативність Сил оборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
Знищення російського судна «Цезар Куніков»: Держдеп США відзначив креативність Сил оборони
У Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков»
фото з відкритих джерел

Неспроможність російського флоту діяти в Чорному морі без обмежень свідчить про фундаментальні зміни в стратегічному позиціонуванні в Чорноморському регіоні

У Держдепартаменті США відзначили, що дії Сил оборони України по завданню ударів по російському Чорноморському флоту, зокрема сьогоднішнє знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков», суттєво обмежили можливості росіян в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє «Голос Америки».

Представник міністерства закордонних справ США висловив думку, що «неспроможність російського флоту діяти в Чорному морі без обмежень» свідчить про фундаментальні зміни в стратегічному позиціонуванні в Чорноморському регіоні.

Американський чиновник додав, що РФ втратила вже двадцять відсотків кораблів свого Чорноморського флоту.

Коментуючи ліквідацію російського ВДК «Цезар Куніков» українськими захисниками за допомогою морських дронів, у Держдепартаменті зазначили, що «удари безпілотників в Чорному морі є серйозним досягненням».

Також він додав, що це було досягнуто «завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно, але насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі».

Чиновник зауважив, що відповідна зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку Штатів, що полягає в тому, щоб сприяти розвитку української економіки та сприяти тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.

«І вони не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою», - підсумував представник Держдепу.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 лютого, у Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

Українська розвідка повідомила, що більшість членів екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков» загинули. Хоча раніше неофіційні російські джерела, які підтверджували ліквідацію судна, заявляли, що морякам вдалося врятуватися.

Соцмережі не забарились і почали продукувати меми на тему затоплення ворожого корабля у День Святого Валентина. Також на створення мемів повпливала і назва корабля.

Теги: розвідка США чиновник військові корабель Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп близький до переобрання на посаду президента США
Можлива перемога Трампа. Чи дійсно це велика проблема?
20 сiчня, 19:35
В кількох локаціях Одеси сталися займання
Атака на Україну, зустріч Зеленського та Дуди: головне за ніч
17 сiчня, 06:58
Ймовірна перемога Трампа: Білий дім зробив тривожну заяву щодо підтримки України
Ймовірна перемога Трампа: Білий дім зробив тривожну заяву щодо підтримки України
20 сiчня, 01:50
Мережко наголосив, що йдеться насамперед про демократичні розвинуті країни
Громадяни яких країн зможуть спрощено отримувати український паспорт? Роз'яснення депутата Мережко
25 сiчня, 11:23
Президент охарактеризував нового Головкома як найбільш досвідченого українського командувача, який відзначився деокупації Київщини та Харківщини
Улюблений генерал Зеленського. Тепер офіційно Тема тижня
9 лютого, 10:16
Здавалося, країна переступила через палестинців, і зробила це, не жертвуючи нічим…
Самознищення Ізраїлю світ
11 лютого, 11:09
Президент України Володимир Зеленський
ЄС схвалив €50 млрд Україні. Зеленський розповів, як відбудеться розподіл коштів
2 лютого, 00:20
Українські хокеїсти обіграли збірну Польщі в серії булітів
Україна обіграла Польщу в хокейній кваліфікації Олімпіади-2026
10 лютого, 00:50
Наразі реальних загроз наступу росіян на Суми немає
Влада Сум прокоментувала інформацію про новий наступ росіян
Вчора, 11:37

Події в Україні

Знищення російського судна «Цезар Куніков»: Держдеп США відзначив креативність Сил оборони
Знищення російського судна «Цезар Куніков»: Держдеп США відзначив креативність Сил оборони
У Харківській області прогриміли вибухи
У Харківській області прогриміли вибухи
Буданов розповів, куди прямував корабель «Цезар Куніков»
Буданов розповів, куди прямував корабель «Цезар Куніков»
Знищення корабля «Цезар Куніков» та «Рамштайн-19». Головне за 14 лютого
Знищення корабля «Цезар Куніков» та «Рамштайн-19». Головне за 14 лютого
Пекельні бої біля Авдіївки: Генштаб повідомив кількість зіткнень
Пекельні бої біля Авдіївки: Генштаб повідомив кількість зіткнень
Росія завдала рекордну кількість авіаударів на одному з напрямків
Росія завдала рекордну кількість авіаударів на одному з напрямків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
62K
Китай звернувся до США через допомогу Україні
36K
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
25K
Пільги, доплати та право на демобілізацію: нардепи придумали, як мотивувати до військової служби
11K
Кількість біженців з України суттєво зменшилась в одній із країн Європи
11K
Допомога Україні: спікер Палати представників США зробив заяву

Новини

День кіберспорту в Україні. Які свята відзначаємо 15 лютого
Сьогодні, 00:00
Ворог посилив інтенсивність точкових атак на прифронтові енергооб'єкти
Вчора, 16:45
У резерві енергосистеми сім блоків теплоелектростанцій – Міненерго
Вчора, 14:21
Справа проти Пашинського: політик оприлюднив свою версію
Вчора, 13:11
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Вчора, 00:00

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua