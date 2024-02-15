Знищення російського судна «Цезар Куніков»: Держдеп США відзначив креативність Сил оборони

Неспроможність російського флоту діяти в Чорному морі без обмежень свідчить про фундаментальні зміни в стратегічному позиціонуванні в Чорноморському регіоні

У Держдепартаменті США відзначили, що дії Сил оборони України по завданню ударів по російському Чорноморському флоту, зокрема сьогоднішнє знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков», суттєво обмежили можливості росіян в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє «Голос Америки».

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Представник міністерства закордонних справ США висловив думку, що «неспроможність російського флоту діяти в Чорному морі без обмежень» свідчить про фундаментальні зміни в стратегічному позиціонуванні в Чорноморському регіоні.

Американський чиновник додав, що РФ втратила вже двадцять відсотків кораблів свого Чорноморського флоту.

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Коментуючи ліквідацію російського ВДК «Цезар Куніков» українськими захисниками за допомогою морських дронів, у Держдепартаменті зазначили, що «удари безпілотників в Чорному морі є серйозним досягненням».

Також він додав, що це було досягнуто «завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно, але насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі».

Чиновник зауважив, що відповідна зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку Штатів, що полягає в тому, щоб сприяти розвитку української економіки та сприяти тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.

«І вони не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою», - підсумував представник Держдепу.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 лютого, у Чорному морі дрони Головного управління розвідки підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Це була операція розвідки, в результаті атаки великий десантний корабель «Цезар Куніков» затонув.

Українська розвідка повідомила, що більшість членів екіпажу великого десантного корабля «Цезар Куніков» загинули. Хоча раніше неофіційні російські джерела, які підтверджували ліквідацію судна, заявляли, що морякам вдалося врятуватися.

Соцмережі не забарились і почали продукувати меми на тему затоплення ворожого корабля у День Святого Валентина. Також на створення мемів повпливала і назва корабля.