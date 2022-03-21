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    Події в Україні

    Виявлено великий канал валюти в Росії, який досі не під санкціями

    Переважна більшість російського каміння експортується в необробленому вигляді до Індії - Виявлено великий канал валюти в Росії, який досі не під санкціями
    Переважна більшість російського каміння експортується в необробленому вигляді до Індії
    фото з відкритих джерел

    Майже всі російські алмази надходять від державної компанії «Алроса», пов’язаної з Кремлем

    Росія видобуває 30% алмазів усього світу і досі може продавати їх через Індію, повідомляє «The Guardian».

    «Об’єктивно це алмази із зон конфлікту: вони фінансують збройний конфлікт проти мирного сусіда державним діячем», – говорить Крістіна Вільєгас, директор програми «Від шахти до ринку» в Pact, неурядової організації, яка займається питаннями розвитку.

    Майже всі російські алмази надходять від державної компанії «Алроса», пов’язаної з Кремлем. Її виконавчий директор Сергій Іванов потрапив під санкції США. Батько Іванова – Сергій Борисович Іванов – це один із найближчих союзників Путіна та колишній міністр оборони Росії, генерал-полковник КДБ та начальник штабу Путіна. Алроса приносить значний прибуток своїм акціонерам. Компанія повідомила про продаж у розмірі $4,16 млрд у 2021 році, внаслідок чого чистий прибуток склав $943 млн.

    Проте навіть незважаючи на санкції США щодо російських алмазів, інсайдери галузі кажуть, що їхнє нинішнє формулювання не може зупинити потік російського дорогоцінного каміння. Це пов’язано з тим, що переважна більшість російського каміння експортується в необробленому вигляді. Звідти більшість алмазів вирушить на огранювання і полірування до Індії, де обробляється близько 90% необроблених алмазів у світі.

    Згідно з митними правилами США, це вважається «значною трансформацією» – діаманти можна ввозити як індійський продукт, а не як російський. Поки що немає жодних ознак того, що, купуючи російські алмази через Індію, американські компанії порушать санкції.

    Нагадаємо, цього тижня проти країни-терористки введуть ще одну низку обмежень. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Український уряд продовжує посилено працювати з представниками інших країн, щоб проти Росії вводили нові санкції.

    Теги: росія окупанти санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Виявлено великий канал валюти в Росії, який досі не під санкціями