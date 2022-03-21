Цього тижня будуть нові санкції проти РФ – МЗС

Кулеба анонсував ще більше обмежень для країни-терористки

Цього тижня проти країни-терористки введуть ще низку обмежень. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Український уряд продовжує посилено працювати з представниками інших країн, щоб проти Росії вводили нові санкції.

Кулеба розповів, що у вихідні було дуже багато внутрішньої роботи в Україні. Відбулася низка урядових нарад для того, щоб налагодити постачання гуманітарної допомоги та розв'язати ті проблеми, які стоять зараз перед українською економікою. Окрім цього, урядовці працюють без жодних пауз і перерв на міжнародному рівні.

«Я провів ці два дні на телефоні з колегами з різних країн. Говоримо традиційно про підтримку обороноздатності нашої держави, про санкції, тому що не можна зараз зупинятися – потрібні нові санкції. І вони будуть вже незабаром – наступного тижня», – зазначив міністр.

Кулеба заявив, що наразі намагаються «проштовхнути» саме ті речі, які для України є важливими.

«Вчора я, наприклад, займався так званою вотсап-дипломатією. Розсилав колегам, від яких залежать рішення, конкретний перелік тих санкцій, які потрібні Україні», – додав міністр.

Також окремим напрямком роботи у вихідні було виштовхування з Росії тих іноземних компаній, які ще не зрозуміли, що їм потрібно піти.

Міністр зауважив, що мовиться, зокрема, про продуктові компанії. Як приклад він навів сумнозвісні Nestle та Danone.

Кулеба також наголосив: водночас є й дуже точкові компанії. Без них Росія не зможе виготовляти свої ракети. Глава МЗС повідомив, що триває робота з усіма цими компаніями. Деякі ображаються. Але час робити вибір й обирати сторону: добра чи зла.

Міністр нагадав, що бути на стороні добра – це бути з Україною та не працювати у Росії, не підживлювати зло.

Нагадаємо, Кулеба розповів закулісні деталі зустрічі з главою МЗС Росії.

Раніше Кулеба пояснив, що відбудеться у разі невиконання РФ рішення суду ООН у Гаазі про Україну .

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