Основна вимога Кремля – смерть України. Мирних переговорів не буде

Безпекові гарантії від РФ не варті нічого

Немає жодного сенсу обговорювати статуси ОРДЛО, Криму, російської мови та приєднання до НАТО

За словами речника адміністрації президента Туреччини, путін у розмові з Ердоганом озвучив шість вимог до України:

Нейтралітет України і відмова від майбутнього вступу в НАТО. Демілітаризація і взаємне надання безпекових гарантій за австрійською моделлю безпеки. «Денацифікація». Скасування «перешкод» для широкого вжитку російської мови. Статус визнання «ДНР» і «ЛНР». Визнання російської анексії Криму.

Основна вимога тут номер 2.

Вона означає, що Україна має припинити своє існування як держава.

Адже безпекові гарантії від РФ не варті нічого – привід не лише Будапештському меморандуму, а передусім взаємному визнанню суверенітету та територіальної цілісності.

Тому немає жодного сенсу обговорювати статуси ОРДЛО, Криму, російської мови. Немає жодного сенсу обговорювати перспективи України щодо приєднання до НАТО. Це марнування часу й зусиль.

Невизнання путіним права України на існування означає, що мирні переговори ще не розпочалися і найближчим часом не розпочнуться (що не виключає можливості переговорів про гуманітарні коридори та обмін бранцями). Якщо одна зі сторін висуває смерть іншої сторони як передумову подальшого спільного життя, це фактично відмова від переговорів.

Тому прошу всіх моїх друзів і недрузів утриматися від обговорення, чи потрібно нам НАТО, чи якось обійдемося. Це питання не стоїть на порядку денному. І поки воно постане, ситуація зміниться. А сьогодні є чим займатися, тож до справи.

Джерело: блог Валерія Пекаря

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