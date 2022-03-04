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    МВС оприлюднив список полонених армії Путіна

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    Українські воїни взяли у полон десятки російських солдатів - МВС оприлюднив список полонених армії Путіна
    Українські воїни взяли у полон десятки російських солдатів
    фото із соцмереж

    Радник міністра показав перший список військовополонених солдатів армії РФ

    У Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили неповний перелік військових окупаційної армії Російської Федерації, які потрапили до полону Збройних сил України.

    Відповідний список показав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Публікую перший список військовополонених солдатів армії Росії, обманом залучених на територію мирної України. Таких списків, як і списків загиблих солдатів окупантів, буде ще дуже багато. І Ви знаєте, хто в цьому винен – Путін! Матері Росії, приїжджайте до Києва та забирайте Ваших синів», – написав він.

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    МВС оприлюднив список полонених армії Путіна
    МВС оприлюднив список полонених армії Путіна
    МВС оприлюднив список полонених армії Путіна
    МВС оприлюднив список полонених армії Путіна

    За підрахунком, у списку 96 осіб, які потрапили до військового полону.

    Президент Володимир Зеленський закликав російських матерів приїздити до Києва забирати своїх синів.

    фото: Міноборони

    фото: Міноборони

    СБУ повідомляє, що наступальний характер окупантів сповільнився, вони все частіше здаються в полон.

    Нагадаємо, все, що відбувається з 24 лютого – не «спеціальна військова операція», а повноцінна війна Росії проти України. Війна з застосуванням авіації, ракет та артилерії. Війна з воєнними злочинами.

    Росія почала агресивні дії проти України 8 років тому, захопивши Крим та роздмухавши полум’я війни на Донбасі. У лютому 2022 року Путін продемонстрував всім власні плани: він хоче розчленувати Україну. Розмови про денацифікацію – відверта маячня: в Україні нацисти в роки Другої світової війни знищили мільйони українців.

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    Теги: Росія МВС СБУ Міноборони Антон Геращенко війна Путін полон українці Україна
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    МВС оприлюднив список полонених армії Путіна