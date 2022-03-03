Зеленський закликав російських матерів приїздити до Києва забирати своїх синів

Зеленський зазначив, що українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво

Президент України Володимир Зеленський звернувся до матерів загиблих росіян та закликав їх приїздити до Києва забирати своїх полонених або загиблих синів. Про це Зеленський заявив у коментарі іноземним ЗМІ.

За словами президента, не правильно, якщо тіла окупантів залишаться в крематоріях і їхні матері не знатимуть, чому і де загинули їхні діти.

«...відправили цих хлопців, 18-19 років. Мені 45-й рік. У мене донька такого віку. Це жахливо. Я не можу навіть собі уявити, що ці хлопці можуть бути моїми дітьми, або дітьми мого покоління. І вони прийшли... Дуже хочеться, щоб російські матері, які відправили сюди цих хлопців, приїхали і забрали. Я б не хотів, щоб їхні тіла залишили в крематорії, і їхні матері навіть не будуть знати, за що, чому і де. Це неправильно, це не по-людськи. Бо Бог єдиний і навіть якщо тебе послали і ти вирішив вбивати людей, тебе судити повинен Бог, а не крематорій. Нехай вони приїжджають сюди і забирають своїх дітей», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво.

«Росіяни несуть крематорії для себе. Це жах. Я не розумію, що це за людина, яка може планувати такі акти геноциду та нацизму. Навіть українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво», – додав президент.