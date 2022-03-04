Місцеві зірвали «гуманітарне» шоу Путіна в Херсоні. Відео
Херсонці масово вийшли до окупантів з державними прапорами
За гуманітарною допомогою від окупантів прийшло близько 10-20 підставних осіб
Російські окупанти в Херсоні сьогодні, 4 березня, намагалися влаштувати виставу з роздачею гуманітарної допомоги місцевим мешканцям.
Але херсонці зірвали це шоу.
Зокрема, за гуманітарною допомогою прийшло близько 10-20 підставних осіб. Зате місцеві мешканці масово вийшли до окупантів з державними прапорами.
Нагадаємо, напередодні російські окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА.
Також на Херсонщині: окупанти пошкодили дитсадки, школи та заклад профтехосвіти.
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