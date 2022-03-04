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    Місцеві зірвали «гуманітарне» шоу Путіна в Херсоні. Відео

    Херсонці масово вийшли до окупантів з державними прапорами - Місцеві зірвали «гуманітарне» шоу Путіна в Херсоні. Відео
    Херсонці масово вийшли до окупантів з державними прапорами

    За гуманітарною допомогою від окупантів прийшло близько 10-20 підставних осіб

    Російські окупанти в Херсоні сьогодні, 4 березня, намагалися влаштувати виставу з роздачею гуманітарної допомоги місцевим мешканцям.

    Але херсонці зірвали це шоу.

    Зокрема, за гуманітарною допомогою прийшло близько 10-20 підставних осіб. Зате місцеві мешканці масово вийшли до окупантів з державними прапорами.

    Нагадаємо, напередодні російські окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА.

    Також на Херсонщині: окупанти пошкодили дитсадки, школи та заклад профтехосвіти.

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    Теги: Росія війна Херсонщина Херсон
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    Місцеві зірвали «гуманітарне» шоу Путіна в Херсоні. Відео