У Бородянці під завалами може бути близько 100 людей – ДСНС

Доступу до людей рятувальники наразі не мають

Під завалами будинків у Бородянці на Київщині можуть перебувати близько 100 людей, їхня доля наразі невідома. Про це повідомила речниця управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, пише «Радіо Свобода».

За її словами, доступу до людей рятувальники наразі не мають. 3 березня група рятувальників ДСНС виїжджала в Бородянку і була обстріляна.

3 березня Києво-Святошинське відділення Фонду соціального страхування у Київській області повідомляло, що ситуація в Бучанському районі Київщини залишається напруженою. У Бородянці внаслідок обстрілів та авіаударів окупантів є великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. За даними відомства, було евакуйовано близько 200 людей.

Завдяки допомозі територіальної оборони Бородянки та Бучанського району всі хворі Бородянської лікарні вивезені в безпечне місце по сформованому коридору, як повідомили у Київській ОДА. Серед врятованих восьмеро – тяжкохворі.

Лікарі ж лишилися на своїх місцях, щоб і далі виконувати свої обов’язки та надавати допомогу пораненим.

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