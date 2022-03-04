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    Події в Україні

    За тиждень харків'яни знищили понад 500 одиниць ворожої техніки

    Наша армія знищила вже стільки техніки окупанта, що&nbsp;можна було б озброїти армії декількох країн - За тиждень харків'яни знищили понад 500 одиниць ворожої техніки
    Наша армія знищила вже стільки техніки окупанта, що можна було б озброїти армії декількох країн
    фото: Facebook / Олег Синєгубов

    Харківщина дає гідну відсіч російському окупанту

    За сім днів російського вторгнення в Україну, харків’яни знищили понад 500 одиниць ворожої техніки. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

    «Тиждень Харківщина дає гідну відсіч російському окупанту. Станом на 4 березня сили оборони міста Харкова суттєво зміцнили свої позиції та наростили бойові спроможності. Наша армія знищила вже стільки техніки окупанта, що можна було б озброїти армії декількох країн«, – написав Синєгубов.

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    За тиждень харків'яни знищили понад 500 одиниць ворожої техніки
    За тиждень харків'яни знищили понад 500 одиниць ворожої техніки
    За тиждень харків'яни знищили понад 500 одиниць ворожої техніки

    За його словами, розуміючи неможливість взяти місто, росіяни підступно наносять ракетні та бомбові удари великих висот, де не діє українська система протиповітряної оборони.

    «Наступальний характер російських окупантів сповільнився. Прикордонники 5 прикордонного загону передовою групою спільно зі Збройними Силами України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині. Говорив із хлопцями з передової: готові гнати ворога і просять харків’ян ще трохи почекати. Вже і самі росіяни розуміють, що цю війну вони програли», – додав голова ОДА.

    Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

    Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що ситуація в місті залишається напруженою, оскільки не припиняються обстріли житлового сектору з боку російської армії.

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    Теги: Харків Росія армія війна агресія військова техніка Харківщина Україна місто Олег Синєгубов
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    За тиждень харків'яни знищили понад 500 одиниць ворожої техніки