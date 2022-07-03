  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Військові збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною
рус
    Події в Україні

    Військові збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною

    У небі над Дніпропетровщиною вже знищено десять розвідників РФ - Військові збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною
    У небі над Дніпропетровщиною вже знищено десять розвідників РФ
    фото ілюстративне

    Російські війська ведуть розвідку над Дніпропетровщиною

    У неділю, 3 липня, українські військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Це вже 10-й розвідник агресора, знищений у небі над нашою областю», – зазначив він.

    Уламки безпілотника впали у полі.

    Нагадаємо, 3 липня окупаційні війська Росії здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 15 отримали поранення.

    Зазначимо, що перед цим стало відомо про обстріл окупантами з РСЗВ «Смерч» Краматорська.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною