Військові збили ворожий безпілотник над Дніпропетровщиною

У небі над Дніпропетровщиною вже знищено десять розвідників РФ

Російські війська ведуть розвідку над Дніпропетровщиною

У неділю, 3 липня, українські військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Це вже 10-й розвідник агресора, знищений у небі над нашою областю», – зазначив він.

Уламки безпілотника впали у полі.

Нагадаємо, 3 липня окупаційні війська Росії здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 15 отримали поранення.

Зазначимо, що перед цим стало відомо про обстріл окупантами з РСЗВ «Смерч» Краматорська.