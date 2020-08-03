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    Covid-19: найбільше нових хворих виявлено на Львівщині, Франківщині та у столиці

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    <div class="alt"> <div class="alt">Закарпатська обласна клінічна лікарня&nbsp;</div> <div class="copy"></div> </div> <div class="copy"></div> - Covid-19: найбільше нових хворих виявлено на Львівщині, Франківщині та у столиці
    Закарпатська обласна клінічна лікарня 
    Фото: Фейсбук/Zhanna Savula

    На Львівщині коронавірус за добу виявлено у 138 людей

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання Covid-19 - ред.) зареєстровано: у Львівській області – 138, в Івано-Франківській області – 119 та у місті Києві – 102», — зазначив Степанов.

    За даними МОЗ, всього за час пандемії в Україні зафіксовано 73158 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових - 990 випадків, одужало - 39876 осіб (+333 за добу), померло - 1738 осіб (+13 за добу), підозри на хворобу отримали - 126311 осіб (+1072 за добу).

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька область — 2815 (+25);
    • Волинська область — 3949 (+61);
    • Дніпропетровська область — 1438 (+17);
    • Донецька область — 898 (0);
    • Житомирська область — 1948 (+27);
    • Закарпатська область — 5318 (+51);
    • Запорізька область — 846 (+23);
    • Івано-Франківська область — 4914 (+119);
    • Кіровоградська область — 711 (+1);
    • м. Київ — 8554 (+102);
    • Київська область — 3845 (+22);
    • Львівська область — 9921 (+138);
    • Луганська область — 128 (0);
    • Миколаївська область — 642 (+21);
    • Одеська область — 3482 (+68);
    • Полтавська область — 459 (0);
    • Рівненська область — 6270 (+75);
    • Сумська область — 541 (+12);
    • Тернопільська область — 3113 (+27);
    • Харківська область — 3950 (+88);
    • Херсонська область — 230 (0);
    • Хмельницька область — 1189 (+9);
    • Чернівецька область — 6143 (+82);
    • Черкаська область — 954 (+5);
    • Чернігівська область — 900 (+17).

    Як повідомлялося, у Києві за добу знову виявлено понад сотню нових випадків Covid-19.

    За минулу добу загалом в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники

    Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

    Станом на ранок понеділка загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі складає 18 002 567 осіб

    Міністерство охорони здоров'я Київ Львівщина Івано-Франківщина хвороби коронавірус
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