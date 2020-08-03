Covid-19: найбільше нових хворих виявлено на Львівщині, Франківщині та у столиці
На Львівщині коронавірус за добу виявлено у 138 людей
За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання Covid-19 - ред.) зареєстровано: у Львівській області – 138, в Івано-Франківській області – 119 та у місті Києві – 102», — зазначив Степанов.
За даними МОЗ, всього за час пандемії в Україні зафіксовано 73158 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових - 990 випадків, одужало - 39876 осіб (+333 за добу), померло - 1738 осіб (+13 за добу), підозри на хворобу отримали - 126311 осіб (+1072 за добу).
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька область — 2815 (+25);
- Волинська область — 3949 (+61);
- Дніпропетровська область — 1438 (+17);
- Донецька область — 898 (0);
- Житомирська область — 1948 (+27);
- Закарпатська область — 5318 (+51);
- Запорізька область — 846 (+23);
- Івано-Франківська область — 4914 (+119);
- Кіровоградська область — 711 (+1);
- м. Київ — 8554 (+102);
- Київська область — 3845 (+22);
- Львівська область — 9921 (+138);
- Луганська область — 128 (0);
- Миколаївська область — 642 (+21);
- Одеська область — 3482 (+68);
- Полтавська область — 459 (0);
- Рівненська область — 6270 (+75);
- Сумська область — 541 (+12);
- Тернопільська область — 3113 (+27);
- Харківська область — 3950 (+88);
- Херсонська область — 230 (0);
- Хмельницька область — 1189 (+9);
- Чернівецька область — 6143 (+82);
- Черкаська область — 954 (+5);
- Чернігівська область — 900 (+17).
Як повідомлялося, у Києві за добу знову виявлено понад сотню нових випадків Covid-19.
За минулу добу загалом в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.
Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.
Станом на ранок понеділка загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі складає 18 002 567 осіб.