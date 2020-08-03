На Закарпатті дозволили роботу дитсадків
Відповідальність за дотримання обмежень поклали на керівників дитячих садків
Закарпатська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу дитячих садків в області.
Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у Facebook.
За словами чиновника, згідно з існуючими правилами карантину, в області можуть працювати дитячі садки.
Однак в садах повинні бути присутні дезінфектори, постійний температурний скринінг і бути відсутніми м'які іграшки та килими.
Відповідальність за дотримання обмежень поклали на керівників дитячих садків.
До відома, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.
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Всього73158
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Одужали39876
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Хворіють31544
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Померли1738
За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.