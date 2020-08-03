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    Наука та освіта

    На Закарпатті дозволили роботу дитсадків

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    В дитсадках повинні бути присутні дезінфектори, постійний температурний скринінг і бути відсутніми м'які іграшки та килими - На Закарпатті дозволили роботу дитсадків
    В дитсадках повинні бути присутні дезінфектори, постійний температурний скринінг і бути відсутніми м'які іграшки та килими

    Відповідальність за дотримання обмежень поклали на керівників дитячих садків

    Закарпатська обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу дитячих садків в області.

    Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у Facebook.

    За словами чиновника, згідно з існуючими правилами карантину, в області можуть працювати дитячі садки.

    Однак в садах повинні бути присутні дезінфектори, постійний температурний скринінг і бути відсутніми м'які іграшки та килими.

    Відповідальність за дотримання обмежень поклали на керівників дитячих садків.

    До відома, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

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