В Україні на Covid-19 захворіли 44 медики і 91 дитина



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Закарпатська обласна клінічна лікарня Фото: Фейсбук/Zhanna Savula

До лікарень з коронавірусом потрапило 158 людей

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу (на Covid-19 — ред.) захворіло 990 осіб. З них 91 дитина, а також 44 медичних працівники. Було госпіталізовано 158 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 13 летальних випадків», — сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що при цьому за добу одужало 333 пацієнти.

«Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 73 тис. 158 людей. З них 5163 дитини, а також 8799 медичних працівників», — додав Максим Степанов.

За його словами, загалом одужало 39 876 людей, а летальних випадків 1738.

«За попередню добу загалом було здійснено 11 тис. 714 тестувань. Із них 8 тис. 523 досліджень методом ПЛР, а також 3 тис. 191 дослідження методом ІФА», — зазначив Максим Степанов.

Коронавірус в Україні

Всього 73158

Одужали 39876

Хворіють 31544

Померли 1738

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Нагадаємо, що нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, вступили у силу з понеділка, 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці.

Станом на ранок понеділка загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі складає 18 002 567 осіб.