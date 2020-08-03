На Одещині пом'якшили карантин



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На Одещині почався прийом дітей в оздоровчі табори, що раніше було під забороною

Одеська область віднесена Кабміном до «зеленої» карантинної зони

В Одеській області дозволили зняти частину карантинних обмежень.

Про це заявив глава Одеської ОДА Максим Куций в Facebook у понеділок, 3 серпня.

«У зв'язку з тим, що з 1 серпня Одеська область віднесена Кабміном до «зеленої» карантинної зони, у нас почався прийом дітей в оздоровчі табори, що раніше було під забороною», – написав у Facebook Куций.

Також було знято заборону на нічну роботу розважальних закладів.

«Ресторани і клуби можуть працювати до ранку, але з обов'язковим дотриманням карантинних обмежень», - підсумував глава ОДА.

До слова, на Закарпатті дозволили роботу дитячих садків.

До відома, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

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За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.