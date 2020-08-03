На Одещині пом'якшили карантин
Одеська область віднесена Кабміном до «зеленої» карантинної зони
В Одеській області дозволили зняти частину карантинних обмежень.
Про це заявив глава Одеської ОДА Максим Куций в Facebook у понеділок, 3 серпня.
«У зв'язку з тим, що з 1 серпня Одеська область віднесена Кабміном до «зеленої» карантинної зони, у нас почався прийом дітей в оздоровчі табори, що раніше було під забороною», – написав у Facebook Куций.
Також було знято заборону на нічну роботу розважальних закладів.
«Ресторани і клуби можуть працювати до ранку, але з обов'язковим дотриманням карантинних обмежень», - підсумував глава ОДА.
До слова, на Закарпатті дозволили роботу дитячих садків.
До відома, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.
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Всього73158
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Одужали39876
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Хворіють31544
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Померли1738
За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.