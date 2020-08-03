  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині пом'якшили карантин

    • Розсилка
    На Одещині&nbsp;почався прийом дітей в оздоровчі табори, що раніше було під забороною - На Одещині пом'якшили карантин
    На Одещині почався прийом дітей в оздоровчі табори, що раніше було під забороною

    Одеська область віднесена Кабміном до «зеленої» карантинної зони

    В Одеській області дозволили зняти частину карантинних обмежень.

    Про це заявив глава Одеської ОДА Максим Куций в Facebook у понеділок, 3 серпня.

    «У зв'язку з тим, що з 1 серпня Одеська область віднесена Кабміном до «зеленої» карантинної зони, у нас почався прийом дітей в оздоровчі табори, що раніше було під забороною», – написав у Facebook Куций.

    Також було знято заборону на нічну роботу розважальних закладів.

    «Ресторани і клуби можуть працювати до ранку, але з обов'язковим дотриманням карантинних обмежень», - підсумував глава ОДА.

    До слова, на Закарпатті дозволили роботу дитячих садків.

    До відома, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

     Читайте також:
    діти Одещина ресторан карантин Одеська ОДА табір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ