Маріуполь: окупанти кличуть людей розчищати завали й обіцяють платити їжею

«Треба потерпіти – головне вижити» – така стратегія у рашистів

У Маріуполі окупаційна влада «ДНР» примушує чоловіків виходити на очистку завалів, роботу обіцяють оплатити їжею. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Сьогодні (15 квітня – ред.) в Маріуполі по пр. Перемоги, 107 було явлення Пушиліна (ватажок фейкової республіки «ДНР» – ред.) з відкриттям офісу єдиноросів. Пушилін пообіцяв, що при ньому Маріуполь буде кращий, ніж був, і оголосив про початок відновлення госпспособом. «Треба потерпіти – головне вижити». Одночасно з цим пішов примус для чоловіків виходити на очистку завалів. Оплату обіцяють здійснювати їжею», – написав Андрющенко.

При цьому він підкреслив, що робота за їжу – це реалії «русского мира».

Як відомо, Маріуполь майже зруйнований. Жахливі кадри з вулиць міста (відео).

Нагадаємо, ситуація в Маріуполі критична: морпіхи терміново звернулися до влади.

До слова, загарбники застосували в Маріуполі зброю масового ураження – Подоляк

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