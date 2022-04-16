  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Маріуполь: окупанти кличуть людей розчищати завали й обіцяють платити їжею

    Бойовик Пушилін вийшов до маріупольців з нісенітницями - Маріуполь: окупанти кличуть людей розчищати завали й обіцяють платити їжею
    Бойовик Пушилін вийшов до маріупольців з нісенітницями
    фото: Петро Андрющенко/ Telegram

    «Треба потерпіти – головне вижити» – така стратегія у рашистів

    У Маріуполі окупаційна влада «ДНР» примушує чоловіків виходити на очистку завалів, роботу обіцяють оплатити їжею. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Сьогодні (15 квітня – ред.) в Маріуполі по пр. Перемоги, 107 було явлення Пушиліна (ватажок фейкової республіки «ДНР» – ред.) з відкриттям офісу єдиноросів. Пушилін пообіцяв, що при ньому Маріуполь буде кращий, ніж був, і оголосив про початок відновлення госпспособом. «Треба потерпіти – головне вижити». Одночасно з цим пішов примус для чоловіків виходити на очистку завалів. Оплату обіцяють здійснювати їжею», – написав Андрющенко.

    При цьому він підкреслив, що робота за їжу – це реалії «русского мира».

    Як відомо, Маріуполь майже зруйнований. Жахливі кадри з вулиць міста (відео).

    Нагадаємо, ситуація в Маріуполі критична: морпіхи терміново звернулися до влади.

    До слова, загарбники застосували в Маріуполі зброю масового ураження – Подоляк

    Читайте також:
    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна робота влада окупація радник #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Маріуполь: окупанти кличуть людей розчищати завали й обіцяють платити їжею