Президент провів нараду із силовиками: радилися щодо порятунку Маріуполя

Деталі наразі не розголошуються

15 квітня президент України Володимир Зеленський провів важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

На нараді були присутні Головнокомандувач Збройних Сил України, начальник Генерального штабу, керівник Головного управління розвідки, командувач Національної гвардії, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки України. Також були керівник Офісу президента, секретар Ради національної безпеки і оборони та голова нашої делегації на переговорах.

«Головна тема – це Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними. Але робимо все для порятунку наших людей», – сказав глава держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 квітня прокоментував прогнози щодо тривалості війни з РФ.

Також Зеленський розповів, яке рішення допоможе наблизити мир в Україні (відео).

Як відомо, Маріуполь майже зруйнований. Жахливі кадри з вулиць міста (відео).

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