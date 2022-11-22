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Влада Рівненщини терміново звернулась до місцевих жителів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада Рівненщини терміново звернулась до місцевих жителів
Громадян закликають зменшити енергоспоживання прямо зараз
фото ілюстративне

У Рівному та області можуть статися екстрені відключення електроенергії

Електромережі на Рівненщині перенавантажені. Якщо не вдасться негайно знизити споживання електричної енергії, відбудуться екстрені відключення в Рівному та області. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Коваль.

«Прошу вас зменшити енергоспоживання прямо зараз. Праску, духовку, пральну машинку, електрочайник, обігрівач – будь ласка, вмикайте після 23 години за гострої потреби», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що економія важлива не лише у пікові години, а постійно. Це вклад кожного у перемогу на «енергетичному фронті».

Влада Рівненщини терміново звернулась до місцевих жителів фото 1

Раніше повідомлялося, що Чернігівській області може погіршитись ситуація з вимкненням електроенергії. Місцева влада закликала готуватися до найгіршого.

Також без світла повністю може залишитися і столиця.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу

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Теги: Рівненщина електроенергія війна росія окупанти Україна

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