КМДА не виключає, що столиця може повністю залишитися без світла

У зв’язку з пониженням температури електроспоживання у столиці достатньо серйозно збільшується

Влада Києва готова до того, що місто може повністю опинитися без світла. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу «Київ».

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«Ми готуємося до будь-яких сценаріїв, у тому числі і до повного відключення. Але те, що є на сьогодні: місто перейшло до стабілізаційних відключень. До такого режиму ми ніби звикли вже, коли буде відключатися по графіку світло – не більше чотирьох годин на день», – сказав Поворозник.

Крім того, Поворозник зазначив, що у зв’язку з пониженням температури та погіршенням погодних умов – електроспоживання достатньо серйозно збільшується. Він закликав киян зменшити споживання електроенергії, оскільки система може не впоратись із навантаженням.

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«Тому нам треба як ніколи зараз економити електроенергію, тому що збільшення споживання може, знову ж таки, призвести до аварійних відключень, якщо сама система не буде справлятися із завантаженням», – додав перший заступник.

Раніше повідмолялося, що ситуація з енергопостачанням у Київській області складна. Жителів закликають готуватися до тривалих відключень світла, що можуть тривати днями.