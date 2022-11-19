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КМДА не виключає, що столиця може повністю залишитися без світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
КМДА не виключає, що столиця може повністю залишитися без світла
фото ілюстративне

У зв’язку з пониженням температури електроспоживання у столиці достатньо серйозно збільшується

Влада Києва готова до того, що місто може повністю опинитися без світла. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу «Київ».

«Ми готуємося до будь-яких сценаріїв, у тому числі і до повного відключення. Але те, що є на сьогодні: місто перейшло до стабілізаційних відключень. До такого режиму ми ніби звикли вже, коли буде відключатися по графіку світло – не більше чотирьох годин на день», – сказав Поворозник.

Крім того, Поворозник зазначив, що у зв’язку з пониженням температури та погіршенням погодних умов – електроспоживання достатньо серйозно збільшується. Він закликав киян зменшити споживання електроенергії, оскільки система може не впоратись із навантаженням.

«Тому нам треба як ніколи зараз економити електроенергію, тому що збільшення споживання може, знову ж таки, призвести до аварійних відключень, якщо сама система не буде справлятися із завантаженням», – додав перший заступник.

Раніше повідмолялося, що ситуація з енергопостачанням у Київській області складна. Жителів закликають готуватися до тривалих відключень світла, що можуть тривати днями.

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Теги: електроенергія Київ війна росія окупанти

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