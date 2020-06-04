Власниці нелегального дитсадка, у якому померла 1-річна дитина, повідомлено про підозру в умисному вбивстві



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Поліція відкрила кримінальну справу за фактом смерті дитини у приватному дитсадку, власниці повідомлено про підозру

Триває слідство

У Запоріжжі власниці нелегального дитячого садка, в якому померла 1-річна дитина, повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства. Вирішується питання про обрання стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Про це повідомила пресслужба МВС.

Досудовим слідством встановлено, що 51-річна мешканка вулиці Авраменко облаштувала заклад у власній трикімнатній квартирі, не маючи дозвільних документів на подібну діяльність вказана особа розміщувала оголошення про свої послуги на відомому інтернет-майданчику.

«Вилучений відеозапис та проведені слідчі дії дозволили довести причетність власниці нелегального дитячого садка до скоєння особливо тяжкого умисного злочину. Сьогодні слідчі ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вручили жінці повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за п.2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне дослідження усіх обставин подій тривають», - розповів заступник начальника ГУНП в Запорізькій області - начальник слідчого управління Олег Григоров.

За фактом смерті дитини було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Нагадаємо, 29 травня близько 10:45 на адресу нелегального закладу було викликано бригаду швидкої допомоги, лікарі якої констатували смерть однорічної дівчинки внаслідок закриття дихальних шляхів шлунковим вмістом.

Встановлено, що того дня близько 9 години ранку мати дівчинки привела її до жительки вулиці Авраменко, 1969 року народження та залишила для догляду. Дитячий садок працював у звичайній квартирі багатоповерхівки. Туди приводили до десяти дітей. Коли одній малечі стало зле, вихователька вирішила покласти її спати і вже за кілька хвилин дитини не стало.