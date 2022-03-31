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    Економіка та фінанси

    Українські переселенці отримають допомогу від ООН: хто та скільки

    Ця допомога надається додатково до допомоги держави - Українські переселенці отримають допомогу від ООН: хто та скільки
    Ця допомога надається додатково до допомоги держави
    фото з відкритих джерел

    Нині гроші поки що видають лише на Закарпатті

    В Україні розпочали виплату фінансової допомоги переселенцям, яку виділено Управлінням Верховного комісара ООН. Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

    Грошову допомогу у розмірі 2220 гривень можна отримати у відділеннях «Укрпошти». Нині гроші поки що видають лише на Закарпатті. Пізніше розпочнуться виплати в інших областях.

    Допомогу отримають:

    • вагітні жінки та матері, які самостійно виховують дітей,
    • сім'ї з двома та більше дітьми,
    • родини, серед членів яких є особи з інвалідністю,
    • люди похилого віку.

    Ця допомога надається додатково до допомоги держави.

    Нагадаємо, подати заявку на отримання 6500 грн у рамках державної програми «єПідтримка» можна до 31 березня включно. Кошти можна буде зняти у банкоматі, а також перевести на іншу картку.

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    Теги: росія окупанти економіка соцвиплати війна гроші Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Українські переселенці отримають допомогу від ООН: хто та скільки