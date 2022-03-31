Українські переселенці отримають допомогу від ООН: хто та скільки

Нині гроші поки що видають лише на Закарпатті

В Україні розпочали виплату фінансової допомоги переселенцям, яку виділено Управлінням Верховного комісара ООН. Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Грошову допомогу у розмірі 2220 гривень можна отримати у відділеннях «Укрпошти». Нині гроші поки що видають лише на Закарпатті. Пізніше розпочнуться виплати в інших областях.

Допомогу отримають:

вагітні жінки та матері, які самостійно виховують дітей,

сім'ї з двома та більше дітьми,

родини, серед членів яких є особи з інвалідністю,

люди похилого віку.

Ця допомога надається додатково до допомоги держави.

Нагадаємо, подати заявку на отримання 6500 грн у рамках державної програми «єПідтримка» можна до 31 березня включно. Кошти можна буде зняти у банкоматі, а також перевести на іншу картку.