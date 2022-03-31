Українські переселенці отримають допомогу від ООН: хто та скільки
Нині гроші поки що видають лише на Закарпатті
В Україні розпочали виплату фінансової допомоги переселенцям, яку виділено Управлінням Верховного комісара ООН. Про це повідомила міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Грошову допомогу у розмірі 2220 гривень можна отримати у відділеннях «Укрпошти». Нині гроші поки що видають лише на Закарпатті. Пізніше розпочнуться виплати в інших областях.
Допомогу отримають:
- вагітні жінки та матері, які самостійно виховують дітей,
- сім'ї з двома та більше дітьми,
- родини, серед членів яких є особи з інвалідністю,
- люди похилого віку.
Ця допомога надається додатково до допомоги держави.
Нагадаємо, подати заявку на отримання 6500 грн у рамках державної програми «єПідтримка» можна до 31 березня включно. Кошти можна буде зняти у банкоматі, а також перевести на іншу картку.