Обстріл Миколаївської ОДА: рятувальники назвали кількість загиблих

Цілодобово триває розбір завалів і пошук людей з-під облдержадміністрації

У результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації загинули 16 осіб. На місці триває розбір завалів. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 07:00 31 березня загинуло 16 людей (рятувальниками деблоковано з-під завалів 15 тіл загиблих, одна людина померла у реанімації). Наразі працює 47 рятувальників та 9 одиниць техніки. О 08:00 відбулася зміна особового складу ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що цілодобово триває розбір завалів і пошук людей з-під облдержадміністрації, яка зруйнована внаслідок влучання ворожої ракети.





До слова, від початку широкомасштабного російського вторгнення на Миколаївщині загинули 134 цивільні особи, у тому числі шестеро дітей, ще 415 мирних жителів зазнали поранень. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім 30 березня під час пресконференції для вітчизняних та іноземних ЗМІ

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. Станом на ранок 30 березня відомо про 12 загиблих, ще 33 людини поранені.