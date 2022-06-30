  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Волинські забудовники вкрали у інвесторів 17 млн гривень
рус
    Події в Україні

    Волинські забудовники вкрали у інвесторів 17 млн гривень

    Волинські забудовники вкрали у інвесторів 17 млн гривень
    ілюстративне фото

    Від афери постраждало 38 вкладників

    Національна поліція повідомила підозру власнику та директору однієї з будівельних компаній Рівного, яка взяла гроші в інвесторів і не побудувала для них квартири. Про це розповіла обласна прокуратура у четвер, 30 червня.

    Слідство встановило, що у 2018-2020 роках власник підприємства, діючи за змовою з директором своєї компанії, укладав договори купівлі-продажу квартир в одному з ЖК у Рівному. Забудовник звів лише три секції житлового комплексу, а четверту заморозив.

    «Отримавши гроші, замість того, щоб вкласти їх у будівництво нерухомості та виконати умови договорів, зловмисники частиною коштів заволоділи, а іншу частину розтратили. Попередня сума збитків складає понад 17 млн грн.», – йдеться у повідомленні.

    Слідчі встановили 38 ошуканих вкладників, які так і не отримали своїх квартир.

    Раніше на Київщині СБУ викрила схему забудовників: жертвами стали 50 людей.

    Раніше, Служба безпеки України ліквідувала схему вимагання грошей з підприємців у Києві.

    Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила потужне злочинне угруповання, яке захопило державний господарський об’єкт на Прикарпатті.

    Також, СБУ викрила та затримали громадянина України, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах.

    Теги: росія окупанти прокуратура СБУ війна гроші будівництво Україна поліція окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Волинські забудовники вкрали у інвесторів 17 млн гривень