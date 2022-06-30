Волинські забудовники вкрали у інвесторів 17 млн гривень

Від афери постраждало 38 вкладників

Національна поліція повідомила підозру власнику та директору однієї з будівельних компаній Рівного, яка взяла гроші в інвесторів і не побудувала для них квартири. Про це розповіла обласна прокуратура у четвер, 30 червня.

Слідство встановило, що у 2018-2020 роках власник підприємства, діючи за змовою з директором своєї компанії, укладав договори купівлі-продажу квартир в одному з ЖК у Рівному. Забудовник звів лише три секції житлового комплексу, а четверту заморозив.

«Отримавши гроші, замість того, щоб вкласти їх у будівництво нерухомості та виконати умови договорів, зловмисники частиною коштів заволоділи, а іншу частину розтратили. Попередня сума збитків складає понад 17 млн грн.», – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили 38 ошуканих вкладників, які так і не отримали своїх квартир.

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