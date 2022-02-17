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    На Київщині СБУ викрила схему забудовників: жертвами стали 50 людей

    Жінку затримали під час отримання хабара&nbsp; - На Київщині СБУ викрила схему забудовників: жертвами стали 50 людей

    Жінку затримали під час отримання хабара 

    фото: facebook/ssu.kyiv

    Організувала схему 55-річна жінка, представниця будівельної компанії

    На Київщині співробітники Служби безпеки України викрили схему, організовану одним із місцевих забудовників, жертвами якої стали близько 50 українців. Про це повідомили у четвер, 17 лютого, у пресслужбі СБУ.

    Як уточнили у правоохоронних органах, організувала схему 55-річна жінка, представниця будівельної компанії, офіс якої розташовувався у селі Тарасівка неподалік Києва. Її затримали прямо на роботі, коли принесли $13 200 за передачу права власності на вже оплачену квартиру.

    фото: facebook/ssu.kyiv

    фото: facebook/ssu.kyiv

    Під час слідства з'ясували, що зловмисниця вимагала хабарі в українців, які повністю розрахувалися із забудовником. «Такса» стартувала від $3 000 за невелику однокімнатну квартиру, але чим більше метраж, тим більше потрібно було віднести грошей зловмисникам, щоб ті віддали документи на право власності. У разі відмови квартири інвесторів погрожували перепродати. Усього за даними слідства від рук здирників могли постраждати понад 50 людей.

    Під час обшуку було вилучено документацію та знайдено гроші у різних валютах в еквіваленті $130 000. За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею «вимагання». Триває слідство для встановлення всіх обставин та причетних до правочину осіб.

    Раніше, Служба безпеки України ліквідувала схему вимагання грошей з підприємців у Києві.

    Нагадаємо, Служба безпеки України знешкодила потужне злочинне угруповання, яке захопило державний господарський об’єкт на Прикарпатті.

    Також, СБУ викрила та затримали громадянина України, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та соціальних мережах.

    Теги: СБУ гроші документи жінка час
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    На Київщині СБУ викрила схему забудовників: жертвами стали 50 людей