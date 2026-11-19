Близько 600 голубів волонтери вивезли з Краматорська до Харкова. За птахами доглядав 70-річний чоловік, який не залишав прифронтову Донеччину, адже не хотів покидати своїх пернатих підопічних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на громадську організацію «Порятунок тварин Харків».

Протягом двох місяців Володимир шукав можливість для евакуації разом із птахами. «В місті було неможливо знаходитися, але я не міг поїхати, не врятувавши їх. Близько двох місяців шукав можливість евакуації. Під час обстрілів птахи дуже нервували, відмовлялися від їжі. Нам пощастило, що залишився запас крупи та поряд був завод із зерном», – розповів він.

Волонтери доставили чоловікові кілька десятків коробок, у які помістили всіх голубів, а потім організували їхнє перевезення до Харкова. Пересаджування птахів із коробок тривало близько двох годин.

Згодом їх доправили до безпечного місця, де прихисток голубам надав ветеран, який також займається розведенням цих птахів. Після завершення евакуації своїх пернатих підопічних Володимир, який заради їхнього порятунку наражав себе на небезпеку, теж виїхав із Краматорська.

До слова, у жовтні українські захисники евакуювали з окупованих Олешок шістьох котів. За допомогою безпілотника військові перенесли тварин через Дніпро.

Зокрема, під час гуманітарної місії з окупованого міста Олешки на Херсонщині вивезли 105 тварин. 90 із них взяла під опіку команда зоозахисників UAnimals.