Гуманітарна криза в Олешках: віцепрезидентка Європарламенту оголосила голодування

Піна Пічерно закликала забезпечити доставку їжі й ліків та безпечну евакуацію цивільних

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної кризи в окупованих Олешках на Херсонщині. Вона вимагає негайного гуманітарного перемир’я, доступу до міста продовольства й медикаментів та безпечного виїзду цивільних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Пічерно в соцмережі X.

Пічерно закликала долучитися до голодування

Піна Пічерно пояснила своє рішення необхідністю привернути увагу світу до становища людей, які залишаються в Олешках під контролем російської армії. За її словами, мешканці не мають постійного доступу до їжі та ліків, а мінна небезпека робить спроби залишити місто ризикованими для життя.

Політикиня закликала громадські організації, громадян, а також національні й місцеві інституції долучитися до ненасильницької акції. Вона розраховує, що спільні дії допоможуть посилити міжнародний тиск і домогтися конкретних кроків для порятунку цивільних.

Серед вимог Пічерно:

негайне гуманітарне перемир’я;

безперешкодний доступ до Олешок продовольства та медикаментів;

безпечна евакуація цивільних, які хочуть виїхати з міста.

«Ті, хто залишається, ризикують померти від голоду, а ті, хто намагається виїхати, – ризикують життям», – наголосила віцепрезидентка Європарламенту.

Пічерно також закликала підтримати Папу Римського Лева XIV та всіх, хто намагається не допустити масштабної гуманітарної трагедії. Для охочих долучитися до кампанії вона поширила посилання на платформу Save Oleshky.

скрин: Pina Picierno / X

Що відомо про гуманітарну ситуацію в Олешках

Олешки розташовані на лівобережжі Херсонщини й перебувають під російською окупацією. Мешканці міста потерпають від нестачі продуктів і медикаментів, а виїзд ускладнюють бойові дії та мінна небезпека.

Українська сторона неодноразово порушувала питання гуманітарної допомоги та евакуації цивільних. На початку жовтня Європейська комісія закликала забезпечити безперешкодне надходження допомоги до Олешок і надати людям можливість безпечно залишити місто.

Українські військові намагалися доправляти необхідне мешканцям за допомогою безпілотників. Наприкінці вересня до міста доставили близько чотирьох тонн продовольства. На початку жовтня відбулася ще одна операція з доправлення гуманітарної допомоги.

Міжнародні партнери вимагають гуманітарного доступу до міста

На початку жовтня Європейська комісія заявила, що цивільні в Олешках опинилися фактично в облозі російських військ. Єврокомісарка Аджа Лябіб наголосила на необхідності забезпечити регулярне постачання їжі, медикаментів і чистої води, а також дозволити мешканцям безпечно залишити місто.

За даними української сторони, які оприлюднили у вересні, в Олешках залишалися близько двох тисяч людей, серед них – приблизно 50 дітей. Росія не забезпечувала належного доступу гуманітарних місій до міста, а організація евакуації залишалася складною.

19 жовтня Папа Римський Лев XIV обговорив гуманітарну ситуацію в Олешках під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Понтифік підтвердив готовність Святого Престолу сприяти діалогу та пошуку шляхів для надання допомоги цивільним.

Пічерно закликає перетворити міжнародну підтримку на конкретні дії, які дадуть змогу доставити допомогу й урятувати людей, що залишаються в окупованому місті.

Нагадаємо, українські військові на початку жовтня вдруге провели масштабну операцію з доставки гуманітарної допомоги до Олешок. За даними МВС, безпілотниками доправили продукти харчування, медикаменти та дитячі набори. Загальна вага вантажу становила близько чотирьох тонн.