За рік з Краматорська виїхало 55 тис. людей: голова ОВА повідомив, скільки цивільних залишилося у місті

З початку 2026 року лише з Краматорської громади евакуювали близько 55,6 тис. людей, зокрема понад 4 тис. дітей

На всій території Донецької області триває обов’язкова евакуація населення

З початку 2026 року з Краматорської громади Донецької області евакуювали близько 55,6 тис. людей, серед яких понад 4 тис. дітей. Станом на 10 листопада у громаді залишаються понад 20 тис. цивільних жителів, зокрема 334 дитини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За словами посадовця, на початку 2026 року в Краматорській громаді проживали близько 80 тис. цивільних, серед яких було 4,5 тис. дітей. Протягом року кількість населення суттєво скоротилася через евакуацію.

Зокрема, лише у вересні з громади евакуювали близько 9,5 тис. жителів, серед яких 742 дитини. У жовтні виїхали ще приблизно 5,3 тис. людей, зокрема 346 дітей. Загалом від початку року з Краматорської громади евакуювали близько 55,6 тис. цивільних, серед яких понад 4 тис. неповнолітніх.

Філашкін також пояснив, чому Краматорськ досі не евакуювали повністю. За його словами, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 2 серпня 2022 року №679, обов'язкова евакуація населення триває на всій території Донецької області.

«Згідно з розпорядженням Кабміну від 2 серпня 2022 року №679, на всій території Донецької області триває обов’язкова евакуація населення. Краматорська громада – не виняток», – наголосив очільник ОВА.