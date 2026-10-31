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Останній літак із жителями тимчасово окупованих Олешків прибув до Білорусі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Останній літак із жителями тимчасово окупованих Олешків прибув до Білорусі
30 жовтня мешканці Олешків, які виявили бажання виїхати, отримали можливість евакуюватися
фото: скриншот з відео

Гуманітарна місія триває

Літак з жителями з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, прибув в аеропорт Гомеля у Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на belta.

За даними білоруського видання, гуманітарна місія триває. Раніше повідомлялося про прибуття 31 жовтня вранці перших двох літаків.

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Далі евакуйованих доставлять до пункту пропуску «Нова Гута», через який вони зможуть потрапити в Україну.

Згодом голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія додав, що останній, четвертий літак приземлився в Гомелі. За його словами, уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією будуть на території України.

Нагадаємо, 30 жовтня мешканці тимчасово окупованих Олешків Херсонської області, які виявили бажання виїхати, отримали можливість евакуюватися. Як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, гуманітарну допомогу вже доставили до міста, а автобуси з евакуйованими вирушили за різними маршрутами.

Як повідомлялося, Росія намагається використати евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області для власної пропаганди. Москва прагне представити себе рятівником місцевих жителів, хоча саме російська окупація призвела до руйнувань та гуманітарної кризи в місті.

До слова, агентство Associated Press оприлюднило перші фотографії з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, зроблені відомим українським фотографом Євгеном Малолєткою. На знімках можна побачити наслідки бойових дій, пошкоджені будівлі та повсякденне життя людей в умовах російської окупації.

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Теги: війна евакуація Олешки

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