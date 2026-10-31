Останній літак із жителями тимчасово окупованих Олешків прибув до Білорусі
Гуманітарна місія триває
Літак з жителями з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, прибув в аеропорт Гомеля у Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на belta.
За даними білоруського видання, гуманітарна місія триває. Раніше повідомлялося про прибуття 31 жовтня вранці перших двох літаків.
Далі евакуйованих доставлять до пункту пропуску «Нова Гута», через який вони зможуть потрапити в Україну.
Згодом голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія додав, що останній, четвертий літак приземлився в Гомелі. За його словами, уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією будуть на території України.
Нагадаємо, 30 жовтня мешканці тимчасово окупованих Олешків Херсонської області, які виявили бажання виїхати, отримали можливість евакуюватися. Як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, гуманітарну допомогу вже доставили до міста, а автобуси з евакуйованими вирушили за різними маршрутами.
Як повідомлялося, Росія намагається використати евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області для власної пропаганди. Москва прагне представити себе рятівником місцевих жителів, хоча саме російська окупація призвела до руйнувань та гуманітарної кризи в місті.
До слова, агентство Associated Press оприлюднило перші фотографії з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, зроблені відомим українським фотографом Євгеном Малолєткою. На знімках можна побачити наслідки бойових дій, пошкоджені будівлі та повсякденне життя людей в умовах російської окупації.
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