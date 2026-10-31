Останній літак із жителями тимчасово окупованих Олешків прибув до Білорусі

Гуманітарна місія триває

Літак з жителями з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, прибув в аеропорт Гомеля у Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на belta.

За даними білоруського видання, гуманітарна місія триває. Раніше повідомлялося про прибуття 31 жовтня вранці перших двох літаків.

🙏Евакуйовані з Олешок українці прибули до Білорусі, звідки зможуть повернутися до України Людей автобусами вивезли до Анапи, а звідти літаками доправили до Гомеля. Там їх зустріли медики, рятувальники та волонтери Червоного Хреста. Далі евакуйованих доставлять до пункту пропуску «Нова Гута», через який вони зможуть потрапити в Україну. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 31, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Далі евакуйованих доставлять до пункту пропуску «Нова Гута», через який вони зможуть потрапити в Україну.

Згодом голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія додав, що останній, четвертий літак приземлився в Гомелі. За його словами, уже за кілька годин евакуйовані разом з українською делегацією будуть на території України.

Нагадаємо, 30 жовтня мешканці тимчасово окупованих Олешків Херсонської області, які виявили бажання виїхати, отримали можливість евакуюватися. Як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, гуманітарну допомогу вже доставили до міста, а автобуси з евакуйованими вирушили за різними маршрутами.

Як повідомлялося, Росія намагається використати евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих Олешків Херсонської області для власної пропаганди. Москва прагне представити себе рятівником місцевих жителів, хоча саме російська окупація призвела до руйнувань та гуманітарної кризи в місті.

До слова, агентство Associated Press оприлюднило перші фотографії з тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, зроблені відомим українським фотографом Євгеном Малолєткою. На знімках можна побачити наслідки бойових дій, пошкоджені будівлі та повсякденне життя людей в умовах російської окупації.