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Військові врятували шістьох котів з окупованих Олешок за допомогою БпЛА (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Військові врятували шістьох котів з окупованих Олешок за допомогою БпЛА (відео)
Коти з Олешок подолали понад 10 км, щоб дістатися безпечного місця
фото: кадр із відео

Олександр Півненко поділився кадрами порятунку котів з Олешок

Українські захисники евакуювали з окупованих Олешок шістьох котів. За допомогою безпілотника військові перенесли тварин через Дніпро. Деталями унікальної операції «Тигри» поділився командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, передає «Главком».

Врятовані тварини залишилися без господарів та могли загинути від голоду. Та їх врятували військові, яким допомагали місцеві мешканці.

Котів посадили у спеціальну клітку, яку з допомогою БпЛА підняли в небо та перенесли у безпечне місце. «Завдяки допомозі місцевих жителів вдалося евакуювати незвичним способом шістьох котів, народжених в окупації. Їх було розміщено у спеціально розроблену для цієї операції клітку, після чого бійці пронесли їх небом через Дніпро під бортом одного з важких бомберів. До місця, у якому їх зустріли бійці НГУ, коти подолали в повітрі понад десяток кілометрів», – розповів командувач НГУ.

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За словами Олександра Півненка, тварини залишилися неушкодженими, однак наляканими після нелегкого транспортування. «На землю вони опустилися цілими та неушкодженими, хіба що трохи наляканими, отже, операція під кодовою назвою «Тигри» відбулася успішно. Незабаром усі котики знайдуть нові домівки», – додав він.

Операцію з порятунку чотирилапих провели військові роти «Болгаричі» бригади ім. М. Грушевського Національної гвардії України.

Нагадаємо, українські військові провели другу масштабну гуманітарну операцію для підтримки жителів заблокованих Олешок на лівобережжі Херсонщини, де російські окупанти намагаються спричинити штучний голод та вдаються до репресій. За допомогою важких безпілотників через Дніпро вдалося переправити шість тонн необхідної провізії. 

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Теги: Херсонщина військові тварини окупація Олешки

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