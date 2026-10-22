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На Донеччині оголошено примусову евакуацію з 20 населених пунктів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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На Донеччині оголошено примусову евакуацію з 20 населених пунктів
Безпекова ситуація в регіоні постійно погіршується, тому жителів закликають терміново виїзджати
фото: AP

Через погіршення безпекової ситуації сім’ї з дітьми вивозитимуть з усіх населених пунктів Краматорської та Слов’янської громад

На Донеччині розширено зону обов’язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб. Тепер вона охоплює всі населені пункти Краматорської та Слов’янської громад – загалом 20 населених пунктів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише «Главком».

За його словами, безпекова ситуація в регіоні постійно погіршується. Російські війська щодня атакують Краматорськ і Слов’янськ, завдаючи ударів по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях перебування людей.

«Залишатися там із дітьми – невиправданий ризик», – наголосив очільник ОВА. Філашкін закликав батьків не зволікати з виїздом і не чекати, доки російські удари безпосередньо загрожуватимуть їхнім домівкам.

«Не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз», – звернувся він до жителів громад.

До вивезення родин залучені спеціалізовані групи Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Після прибуття до транзитного пункту сім’ям допомагатимуть організувати подальший переїзд до безпечніших регіонів України. «Життя дітей – безумовний пріоритет», – підкреслив Філашкін.

Варто нагадати, що Із 1 листопада на більшій частині Донецької області комендантська година триватиме з 16:00 до 11:00. Виняток становитимуть Олександрівська та Черкаська громади, де обмеження залишаться без змін – із 21:00 до 05:00.

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Теги: евакуація Донеччина війна діти ДСНС

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