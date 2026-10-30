З окупованих Олешок евакуюють жителів: оприлюднено перші кадри

На місці гуманітарної операції перебувають озброєні російські військові, до міста доправили автобуси та вантажівки з допомогою

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов опублікував перші кадри гуманітарної операції в окупованих Олешках на Херсонщині. На відео видно, як до міста прибули автобуси для евакуації жителів і вантажівки з гуманітарною допомогою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву чиновника.

На місці також перебуває значна кількість російських військових зі зброєю. У кадрі можна побачити місцевих жителів, які зібралися поблизу транспорту.

Раніше Буданов повідомив, що в Олешках триває гуманітарна операція. Для мешканців, які бажають виїхати на підконтрольну Україні територію, підготували транспорт. До міста також доправили гуманітарну допомогу.

Ситуація в окупованих Олешках фото: Кирило Буданов

Інформації про кількість людей, які вже скористалися можливістю евакуації, наразі немає.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня 2026 року Україна та Росія домовилися про проведення гуманітарної місії. Вона передбачає доставлення допомоги жителям Олешок та евакуацію цивільних, які хочуть залишити окуповане місто. Посередницею в переговорах стала перша леді США Меланія Трамп.

27 жовтня в районі Олешок запровадили режим припинення вогню, щоб створити умови для проведення операції. Наступні дні сторони готували маршрути та гуманітарний вантаж.

30 жовтня українська та російська делегації увійшли до Олешок для проведення гуманітарної операції. До конвою, який зібрали поблизу міста, увійшли 25 автобусів, автомобілі швидкої допомоги та інший транспорт. Допомогу планують надати тим, хто залишиться в місті, а охочим виїхати – забезпечити евакуацію. Жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині зустріли українську делегацію зі сльозами на очах.