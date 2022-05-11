На Чернігівщині виявлено арсенал зброї, прихований росіянами для нового вторгнення

Великий схрон боєприпасі було виявлено на території одного з населених пунктів Чернігівського району

У схроні на Чернігівщині приховано 500 снарядів

На Чернігівщині та Київщині Служба безпеки України виявила два схрони, в яких зберігалася велика кількість набоїв і боєприпасів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На території одного з населених пунктів Чернігівського району знайдено понад 500 снарядів калібру 30 мм для автоматичної гармати БМП-2. Боєприпаси були ретельно приховані російськими окупаційними військами. Їх планували використати у разі повторного вторгнення.

Інший схрон виявлено у квартирі мешканця Київської області.

Правоохоронці вилучили:

ручні протитанкові гранатомети з пострілами;

автомати АК-47;

пускові механізми до РПГ-7;

майже 30 тисяч набоїв різного калібру.

Наразі з мешканцем Київщини працюють слідчі та встановлюють усі обставини протиправної діяльності.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Білорусь ніби для «протидії можливим загрозам» проводить термінову «перевірку» двох районів територіальної оборони та розгортає сили спецоперацій на кордоні з Україною.