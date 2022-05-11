Головний рабин України закликав євреїв тікати з Росії, поки не пізно

Асман Моше Реувен закликав євреїв тікати з Росії, бо вона уже гірша за СРСР

На Росію спускається «залізна завіса»

Головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся до євреїв Росії, закликавши їх їхати звідти. Про це єврейський лідер України заявив у інтерв’ю «Голосу Америки».

«Я би сьогодні порадив єврейським громадам Росії їхати з країни. І багато хто це вже робить», – зазначив Моше Реувен Асман.

За його словами, риторика путінської Росії уже гірша за ту, яка побутувала у Радянському Союзі. «Там спускається «залізна завіса», – упевнений єврейський лідер України.

Головний рабин України нагадав, що він намагався виїхати із СРСР до Ізраїлю, тож чудово знає, що таке «залізна завіса». «Коли все закриється, важко буде вже їхати», – попередив єврейських громадян Росії Моше Реувен Асман.

Він зазначив, що нинішня Росія дуже схожа на СРСР сталінських часів.

Єврейський лідер України також згадав історію із антисемітським висловлюванням голови МЗС Росії Сергія Лаврова, заявивши, що вибачення Володимира Путіна було недостатньо. «Він вибачався для Ізраїлю. Всередині Росії цього не почули, в той час як Лавров сказав це скоріш за все для внутрішньої аудиторії», – пояснив Моше Реувен Асман.

Головний рабин Росії Берл Лазар засудив висловлювання міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який заявив, що у Гітлера нібито було єврейське коріння і це не заважало йому бути антисемітом.

Російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера.

Український Офіс президента відреагувала на антисемітські заяви Лаврова. Андрій Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України. Також президент Володимир Зеленський засудив заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, де той заговорив про Гітлера та його «єврейську кров».

Після розмови Володимира Путіна із прем’єром Ізраїлю Нафталієм Беннетом пресслужба голови ізраїльського уряду заявила, що президент Росії вибачився за скандальне висловлювання свого міністра.